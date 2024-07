Tambagi ko Noy Kulas: Secret feeling ni Sir

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngan nga Cher, taga Cebu. Ang akong problema, Noy Kulas, kining akong feeling sa akong professor sa usa sa akong mga subject. Di hinu­on ni siya minyo but dunay live in partner nga businesswoman. Nakahibawo ko kay nagkasuod mi.

Ako ang iyang sumbongan kada away nila kay rich ang babaye while kaning professor ordinary ra ang family but gwapo lang ug humot pirme. Makilig mi sa akong classmates. Younger siya og five years sa babaye. Gusto unta siya makigbuwag sa iyang partner but maikog siya kay mao ni ang nita­bang niya nga makahuman og study and makasulod og work. Nakatabang ni sa iyang pamilya nga makapatukod og balay.

Sa among closeness, nipasakalye na siya sa iyang na-feel diri nako. Wa siya kahibawo nga mutual ang among feeling. Dinhi ko nag­libog how to deal with this situation kay he is my professor na sab next semester. Unsaon nako paglikay? Di kaha siya malain o masuko?

CHER

Cher,

Lisod kaayo nga mosulod ka sa ilang kinabuhi bisan tuod di sila minyo pa. Kon duna silay problema, wa gihapon kay luna ug katungod sa pagsulod sa ilang kinabuhi. Di sab maayo, ethically, nga magkarelasyon mo kay professor man siya nimo. Dunay conflict of interest.

Kon unsa ang ilang problema, let them solve it kay iya man nang gisudlan. Nya nakautang sab tuod siya og kabubut-on sa iyang partner. Sa ginaingon pa there is no such thing as free lunch in New York. Nagpasabot nga way libre kay ang tanan dunay katugbang, pagabayran. Kay iya man nang gisudlan, let him be. Wa na kay labot niana. Mas maayo nga mag-anam ka og distansya. Di na lisod pangitaan og rason kay estudyante man ka.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com