Tambagi ko Noy Kulas: Sekreto’ng relasyon

Dear Noy kulas,

Ako si Jermen, di tinoud nga ngalan, taga Lapu-Lapu City. Ang akong problema parte sa akong sitwasyon karon.

Nabiktima ko sa relasyon nga di unta angay mahitabo. Akong nakarelasyon ang akong boss nga minyo. Way nakahibawo sa among relasyon kay sa office we look normal as boss and employee ang relationship. Hilom kaayo ang among relasyon kay di gani mi hapit magtagad sa office.

Ni-court siya nako thru Viber kay safer kuno ang communication. Gatuo gani ko nag joke ra siya nako sa start kay iyang misis gwapa baya sab. But persistent kaayo siya ug usahay mag-date mi sa layo, exclusive nga lugar nga iyang idungan sa iyang business trips.

Sa among two years nga relationship, wa ko nagdahum nga magbunga ni ug mabuntis ko. Kaingon nako iya kong i-abandon but nalipay siya kay lalaki ang bata unya iyang mga anak pulos babaye. Nihangyo lang siya nga di siya mopirma sa birth certificate but ni-promise siya og substantial amount nga support. Mao ni ang ako ron nga problema kon mosugot ba ka o di. Please tambagi ko.

JERMEN

Jer,

Dunay disadvantage ug advantage ang legal nga pag-ila sa bata. Ang disadvantage mao ang kahuyang sa iyang legal nga basehanan kon mo-claim siya sa iyang rights sa katigayunan sa iyang amahan kay mosugot ka o di, anak siya sa imong boyfriend busa duna siyay rights sa pagpanunod sa wealth and properties sa iyang papa. Kon wa siya anang birth certificate, tungason ang claim.

Ang advantage sa di pag-ila mao nga way document nga magamit nga ebidensya nga lig-on kon ugaling mahibaw-an mo mabuko mo nga dunay relasyon ug nakaanak. Naa koy nahibaw-an nga ang birth certificate gigamit sa asawa sa iyang pagkiha sa iyang bana ug kabit.

Aron dunay igo nga ikasuporta, hangyoa ang imong BF nga pundohan og kwarta ang bata alang sa basic, educational ug health needs pinaagi sa bank account. Papaliti daan og property if naa siyay capability isip bahin sa inyong anak. Di na papresyo, kon di, pragmatic nga approach. Unya, putla ang inyong relasyon apan ipadayon ang support.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com