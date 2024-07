Tambagi ko Noy Kulas: Sekreto’ng relasyon

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Jenny, 23 years old, usa ra ka helper sa balay. Nanarbaho ko aron maka support sa akong duha ka igsuon nga nag-eskwela sa college ug senior high. Human nila, mo-continue ko og eskwela kay naundang ko sa second year college.

Ang akong problema ang akong relationship nga secret sa anak sa akong amo. Manghod nako og two years ni siya, Noy Kulas. Sa tanan kuno niya nga girlfriend, diri ra siya na- in love nako og maayo. Bisan mag one year na mi, way nakahibawo nga iya kong GF ug ni-promise siya nako nga tabangan ko niya nga makahuman og eskwela. Ni-promise siya nako nga way mahitabo namo until human sa among wedding kon makatiwas na ko og study.

Noy, ambot motuo ba ko aning iyang gipangsulti kay daghan na ron sa mga lalaki nga mangatik kaayo. But sa imong tan-aw, serious kaha siya aning iyang gi-promise nako? Tinuod, kiss ra gyud mi kutob ug di ko ready sa bisan unsa nga mahitabo kay determined ko nga makahuman akong mga manghod. Nahadlok ko’ng masakpan mi sa parents basin paundangon ko. Mangayo ko sa imong tambag. Salamat.

JENNY

Jen,

Kon wa siya nanghilabot nimo until now, sign of respect na. Labina gyud kon ang tanan niyang mga saad iyang tumanon. Diha nimo makita kon serious ba siya o di sa iyang tuyo nimo. Kanang almost one year na nga relasyon, unya wa siya ni-attempt og hilabot nimo is already sa good sign.

Di sab tanang mga lalaki mangatik baya. Naa say tarong ug motuman sa mga saad out of respect sa babaye. Kanang respeto sign na sa gugma sa lalaki ngadto sa babaye. Maayo sab nga wa kay plano mohatag nianang imong pagka babaye kay mao ra nya nay makaguba na hinuon sa imong mga plano alang sa imong mga igsuon.

Sa pagkakaron, pag-amping lang mo and focus sa imong plano nga maayo sa imong pamilya, ayaw kaayo sa inyong relasyon. Maayo sab kon tinud-on niya nga patiwason ka niya og eskwela. Hayan kon makatrabaho na siya o kon makatigom sa umaabot. Apan ayaw kaayo pagsalig sa saad, lihok og imoha.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com