Tambagi ko Noy Kulas: Senior citizen na

Dear Noy Kulas,
Just call me Henry, 47 years old. Minyo na ko ug dunay duha ka mga anak. Dako kaayo mi og age gap sa akong asawa. Siya 63 years old na. Sayo man gud ko naminyo kay nag-edad pa ko og 23. Ang akong misis hamis kaayo pa adto kay 30 plus na. Ang akong pamilya nangutana kon sure ba ko nga ang akong asawa akong pakaslan kay grabe ang age gap. Pero niadtong panahuna wa ko nagtan-aw sa among age gap kay di sa panghambog gwapa ug nindot og body akong asawa kay tig gym man siya.
But pag-edad na niya og 50 years old, nag-anam og kausab ang iyang lawas kay wa na sab siya ganahi mag-gym. Magsige na lang og laag ug kaon. Maayo na lang kon magbugno mi sa kalipay kaduha sa usa ka tuig. In short, wa na siyay panahon, bisan pa nako. Kadaghan na ko nibadlong niya parte sa iyang lawas pero di maminaw. Ingnon pa ko nga mangita na lang ko og lain kay di siya manghilabot.
Karon nagkita mi sa akong ex-girlfriend sa college pa ko nga bag-o rang nabiyuda. Nahisgutan ang among kagahapon ug nagkabalik na mi. Pero way aso nga makumkom, nasakpan ko sa akong asawa ug iyang giaway ang akong ex. Ako sab iyang gipalayas aron magpuyo mi sa akong ex. Nilayas sab ko ug karon nihulga na siya nga ikiha ming duha. Wa mi nagpuyo sa akong ex kay naa ko sa among balay nagpuyo. Makiha ba ming duha ug mapriso sa akong ex?
HENRY
Henry,
Sayon ra man ang pagsulti ug pagkiha apan ang pagprobar sa katinuoran sa pasangil maoy lisod. Kay sa atong balaod, ang pagkombikto sa lalaki lisod ug mao ni ang gireklamong bias sa balaod. Di sab maayo ang imong gibuhat nga nangita ka og lain tungod kay ang imong asawa, las-ay, tambok na. Gisultihan ka bitaw kaniadto nga wa ka ba naghunahuna nga ang imong asawa ma-senior citizen na long before ka moabot sa mao nga edad.
Kon unsa may imong reklamo parte niya, as a wife, imo siyang sultihan di kay ilisan. Sa pagkakaron ayaw lang pasamota ang iyang kalagot kay kadtong iyang pagsulti nimo nga bahala mangita ka og lain, di kadto permission nga mangabit ka. Kay if permission pa to, nganong gipalayas ka ug ikiha pa mo? Unya adto mo'g marriage counselor aron sab siya matambagan nga di maayo ang iyang gibuhat. Aron sab siya makamatngon sa iyang sayop. Naa baya sab siyay marital obligation diha nimo bisan senior citizen na siya. Both of you must find ways unsaon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com