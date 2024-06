Tambagi ko Noy Kulas: Serial babaero

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo, Noy Kulas. I-hide lang ko sa alyas nga Lanie. Ang akong problema mao ang akong bana nga serial nga babaero. Matawag tingali ni nga serial kay tulo na ang among mga anak pero siya di na ko makasubay sa mga babaye niya nga akong nasakpan ug ang uban ako gyud giatubang. Dunay uban nga mga minyo but buwag sa bana. Ang di na nako ma take kining iyang latest nga babaye nga mag-post pa sa Facebook kay awayon ko. Unya ang akong bana maoy magsige og pakalma nako kay di na lang kuno pansinon.

Lahi nuon ni akong bana sa uban nga mga babaero kay provided ko ug ang among mga anak sa among needs kay negusyante man ni siya while ako plain housewife aron ko makaatiman sa among mga anak. Wa ko nag-inusara kay bisan naa nay kabuot ang among mga anak, wa niya tangtanga ang duha namo ka helpers.

But kining iyang latest nga babaye lisod na pasagdan kay mo-chat mangaway. Kana laging mag-post pa sa Facebook kay birahan ko but wa nuon ko nganli. Noy Kulas, unsay imong tan-aw sa akong sitwasyon, maayo na kaha nga akong buwagan ang akong bana? Or akong ipaglaban ang among kaminyuon? Unsa kahay akong buhaton aron mahunong ning iyang kabit nga maoy isog kaayo nga mangaway nako? Daghang salamat sa imong tambag.

LANIE

Lanie,

Ayaw tagda ug ayaw og go down sa iyang level kay bisan unsaon nimo og tan-aw, kanang bayhana ubos na kaayo og moralidad tungod kay way tawo nga in her right mind mobuhat og ingon ana. Apil na gani ang imong bana ana kay kanang bayhana wa na mangisog kon wa sab na gi-empower niya pinaagi sa mga pagpalami og estorya pinaagi sa pagdaut niya nimo. Usually sa cases nga ingon ani, based sa akong experience, pwerteng panaut sa bana sa iyang asawa.

Ipatawag ang babaye ug ang imong bana sa barangay aron magkaatubang mo. First step ni sa possibility sa pag file og case batok nianang bayhana ug paghimo og legal nga lakang usab batok sa imong bana kay abused na kaayo ka sa imong bana apan imo ning giagwanta tungod kay economically dependent ka. Aron di ka ma economically independent, demand og dugang financial support sa imong bana ug pangita og ginagmay nga negusyo hangtod makatigom ka ug mapalambo ang negusyo. Kon makabarog ka na sa imong kaugalingon, diha na ka mo-decide, imo bang biyaan or magpabilin ka ug assertive sa imong pagka asawa. Ayaw pagduko ug paawot kay you have all the right isip misis.

NOY KULAS

