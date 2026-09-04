Tambagi ko Noy Kulas: Sexy-tary

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Mitz, 32 years old, nag-small business. Naa koy boyfriend ug plano magpakasal next year. Ambot mahitabo pa ba. Nagsugod ang akong problema dihang nag-hire og secretary ang company alang niya kay managerial ang iyang position. Sa una sa wa pa nang bayhana, hapit kada oras mag-chat, mag-text or manawag kay pirming mingawon nako. Karon nga naa na hinuoy secretary, di na man hapit maka-text ug chat. Di na sab manawag.
Wa kaayo ko magduda sa sugod kay basin busy lang gyud siya. Apan kausa nakakita ko sa secretary, guwapa ug sexy ug lahi ang tinagdan. Nice sab magsul-ob sa iyang clothes. Unya grabe makaatiman niya. Nakabantay ko kay nakakita ko dihang duna silay meeting sa gawas.
Ako nang gi-confront ang akong boyfriend sa akong nabantayan. Ni-deny siya og maayo ug nilaban pa sa secretary. Pero di ba, kaming mga babaye naa gyuy instinct? Sakto kaha ko?
MITZ
Mitz,
Valid ra ang imong gibati. Pero i-separate ang instinct gikan sa evidence. Ang pagkunhod sa iyang texts, chats, ug tawag samtang nadugangan ang iyang closeness sa secretary usa ka butang nga makapaduda. Labi na kay imong naobserbahan nga attentive kaayo ang secretary kaniya. Apan dili pa na igo nga ebidensiya nga naa silay relasyon. Posible nga tungod sa iyang managerial position, mas daghan na siyag trabaho ug ang secretary maoy pirming kauban sa trabaho.
Ug bahin sa “women's instinct,” usahay makabantay mo og mga kausaban nga dili dayon ma-explain. Apan ang instinct usa ka signal nga kinahanglan nimo susihon, dili usa ka proof nga guilty siya.
Mas importante pa gani ang iyang reaction sa imong concern. Kon imong gi-confront siya ug defensive kaayo siya ug iyang gipanalipdan ang secretary, natural nga mas modako ang imong pagduda. Apan mahimo sab nga nasuko siya kay nibati siya nga wala kay pagsalig kaniya.
Ayaw una siya akusahi og affair. Pangutan-a siya bahin sa inyong relasyon. Obserbahi ang iyang lihok human sa inyong estorya. Kon nagplano mong magminyo next year, kinahanglan magsabot mo unsay boundaries tali niya ug sa iyang secretary. Estoryahan ninyo ang tanan nga way trust nga maguba.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com