Tambagi ko Noy Kulas: Si Anna o Mae?

Dear Noy Kulas,
Tagoa lang ko sa alyas nga Lito, 45 years old pero single gihapon. Ganahan na ko mo-settle down pero naglibog pa kinsa ang akong pilion.
Pagkakaron duna koy duha ka girlfriend nga taguon lang nato sa ngalan nga Anna ug Mae.
Friends ni sila ug wa kahibawo ang usa nga duha sila sa akong life. Ang una nakong GF mao si Anna.
Two years na mi. 35 years old na siya, but single gihapon. Ang akong problema ani niya kay di siya momabdos kay nagpa-check-up na siya sa doctor.
Unya ganahan ko og anak kay at least matiguwang ko dunay moatiman nako.
Nagkaila mi ni Mae kay gi-introduce siya ni Anna. The same silang duha og edad ug classmates sila sa college.
Ganahan ko ni Mae kay dunay sense of humor. The same diay ang among na-feel kay dihang nag-chat na mi, ako siyang giprangkahan nga ganahan ko niya. Ingon pa niya “the feeling is mutual.”
Pila ra may dagan sa mga adlaw, nagkarelasyon mi nga sekreto. Kon naa si Anna, as if wala mi. Pero kadaghan na diay nako siya gilapa but with protection kay basin siya momabdos.
Niabot ang time nga ang akong family, especially akong parents, gusto nang magminyo mi ni Anna.
Pero unsaon man nako nga di ko gusto makigminyo og di momabdos.
Mas ganahan ko nga si Mae ang akong pangasaw-on, apan unsaon kaha nako nga duna may masakitan? Tambagi ko, Noy Kulas.
LITO
Lit,
Biyai silang duha kon pulos man lang sila masakitan. Wa kay pilion nilang duha. Kay kon imong pilion si Anna, masakitan si Mae ug mao sab si Anna kon imong pilion si Mae. Imong giguba na karon ang ilang friendship human ka nisulod og relasyon tali nilang duha. Di gyud na maayo ug mao ang paglumpong sa duha ka mga manag-amiga. Wa unta nimo sultihi si Mae nga ganahan ka niya. Unethical ang imong gibuhat.
Ang fertility sa babaye di sab maoy sukdanan kon gusto kang magminyo. Di ka man sab segurado nga makaanak si Mae gani. Ug di sab ka seguro kon makapaanak ka ba sab. Basin ikaw di sab makapaanak, di lang si Anna.
Tagsa-tagsaha sila pagpakigsulti. Unaha si Anna. Prangkahi sa imong gipangita nga babaye. Si Mae ingna nga di ka makaako nga maguba ang ilang friendship. Niini imong malikayan ang collision sa manag-amiga. Wa nilang duha ang imong pilion.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com