Tambagi ko Noy Kulas: Si Sir

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Leni, 23 years old, single ug college student pa.
Nagsugod ang akong problem when I fall for someone nga di unta angay. Ako siyang maestro sa college. Batan-on pa siya, naa sa early 30s. Bag-o pa siya nag-teach sa among school. Guwapo siya, intelligent and buotan kaayo. Apan duna na siyay live-in partner ug duna silay usa ka anak.
Nagsugod ang tanan human ko na-elect as one of the class officers. Dunay time nga iya kong patabangon sa iyang ubang tasks nga di na niya makaya kay daghan na kaayo. Usahay iya kong i-treat og kaon sa gawas. Didto sab nako nahibaw-an nga di siya happy sa iyang partner kay kaduha na niya nasakpan nga nang-cheat niya. Iya lang ning gipasaylo kay duna silay anak.
Hangtod nagka-close na mi og maayo ug nisulti siya nga duna siyay feeling para nako. I was surprised but happy. Ako siyang giingnan nga inappropriate kay iya kong student and bad even kon magkuyog ming duha bisan mangaon lang. Wa ko nitug-an niya nga the same mi og feeling. Unsay maayo nakong buhaton? Please tambagi ko.
LENI
Len,
Sakto kaayo ka sa imong pagsulti niya nga di maayo tan-awon ug hunahunaon nga magkarelasyon mo. Bati man gani tan-awon kon magkuyog mo'g pangaon kay imo siyang maestro. That is teacher-student relationship nga di maayo ethically. Maayo nga niprangka ka niya.
Sultihi na lang siya nga inyo nang likayan nga magkuyog mo kay pulos mo mangaguba kon dunay moreklamo batok ninyong duha sa school admin. Mao na ang inyong angay likayan. Di sab maayo nga mosulod ka og relasyon tali sa tawo nga dunay problema sa iyang relasyon tali sa iyang partner kay mosamot kakomplikado ang ilang sitwasyon. Masulod o maapil ka if magkagubot na sila and it could possibly affect sa imong pagtuon.
Sultihi siya nga samtang sayo pa mas maayong magpalay-anay na lang mo kay sa inyong huwaton nga dunay di maayong mga hitabo nga inyong masudlan nga makadaot kaninyong duha.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com