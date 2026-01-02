Tambagi ko Noy Kulas: Silahis kaha?

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Shelly, 42 years old, usa ka executive dinhi sa Cebu.
Minyo na ko ug duna nay duha ka mga anak. Sa among 10 years na nga marriage sa akong husband, for me dunay kulang. Lahi ang akong bana kay medyo misteryuso ang pagkatawo. Dili siya pareho sa ubang mga bana, kanang typical sa mga lalaki nga makig-estorya sa mga asawa, makig-bond sa partner. Akong nabantayan nga mas dako pa siya og time sa iyang mga barkada nga lalaki. Sa weekends toa siya sa mga barkada mag-outing, duwa og tennis o basketball. Way time nako. Dili gani mangumusta og naunsa na ko.
Unya nag-class reunion mi sa akong high school batch. Nag-update sa among mga kinabuhi. Usa sa akong mga classmate ni-private talk nako. Nangutana siya how deep ug far ko nga nakaila sa akong bana. Kay sa iyang nailhan, silahis kuno ang akong partner. Naa siyay ig-agaw nga lalaki nga nagkarelasyon sa akong bana sa college pa sila. Naulaw ko og maayo. Wa ko nakasabot sa akong na-feel sa revelation sa akong classmate.
Noy Kulas, tambagi ko sa unsay akong buhaton.
SHELLY
Shel,
Talk to him nga kanang kamo rang duha, outside sa balay, if possible, private nga lugar. Pangutan-a siya sa imong nasayran gikan sa usa ka source. Ayaw lang sultihi ang imong bana kinsa ang source nimo. At least masayod siya nga ikaw nakahibalo sa iyang past.
Sultihi sab siya sa imong hinanakit parte niya. Nga dunay void o kahaw-ang nga imong gibati sa inyong kaminyuon dugay na. Nganong wala siyay panahon nga gihatag diha nimo? Nganong naa siyay panahon sa mga barkada while diha nimo wala? Imo ning hisgutan niya kay imo ning katungod isip asawa. Mas maayo sab nga makahibalo siya nga ang iyang gibuhat dunay dili maayong epekto diha nimo.
Kon tinuod man nga siya silahis, mahimo ning ground sa pagdeklarar nga null and void sa inyong kaminyuon. Dako kaayo ug bug-at ni nga ground base sa balaod. But I am not saying magbuwag mo. Hinunoa, paminawa siya kon unsay iyang pagpasabot. Kay di tanang silahis dunay bati nga kinabuhing minyo. Dunay very responsible husband and father.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com