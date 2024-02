Tambagi ko Noy Kulas: Silahis kaha ko?

Dear Noy Kulas,

Tawaga lang ko sa ngalan nga Habagat, single ug lalaki kaayo. Ako ni gi-emphasize kay lalaki gyud ko pero makalibog.

Aron imong masabtan, Noy Kulas, ing ani ang akong estorya. Naa koy classmate nga close friend kaayo nako since college.

Nang-graduate na lang mi friends gihapon kaayo. Iya kong gihimo gani nga bestman sa iyang kasal.

Bisan minyo na siya, naa gihapon mi time sa pag bonding. Okay ra ang iyang asawa ug pamilya kay nakaila na sila nako kaayo.

Karon lang ko nakabantay nako, mingawon na ko og maayo aning akong best friend. Usahay maka feel na ko og selos magtan-aw nilang duha sa iyahang asawa, kanang magparayeg parayeg ang misis niya. Ngano kaha nga naing-ani man ko, Noy Kulas?

Wa sab ko ma attract og lalaki kay magwapahan ug ma attract gihapon ko og babaye. Sa ako rang friend ko ing ani nga feeling.

Nabayot kaha ko o kanang gitawag og bisexual? Dag­hang salamat sa imong pagtagad.

HABAGAT

Habagat,

Lisod tubagon ang imong pangutana. Mas maayo nga mokunsulta ka og psychologist aron ma-process ang mga impormasyon labot nimo.

Sa ako lang pagtuo, espekulasyon lang ni, tungod tingali na sa kadugay na sa inyong friendship sa imong amigo, naka feel na ka og pangigi. Hayan ang imong free time naa ra niya.

Mas maayo nimo nga buhaton mao ang pagpalayo, have your own life.

Minyo na ang imong amigo, let him live nga wa ka na. Magkita man gani panagsaan na lang. Ingon man ka nga ma attract gihapon ka og babaye, have a lovelife.

Develop og relationship sa opposite sex kon wa ka pay uyab. Di man kaha ka no girlfriend since birth?

Diha masuwayan sab nimo kon wa ka ba tuoy bisexuality nga wa lang nimo maamguhi o mabantayi.

Basin mao ra nay kuwang nimo. Have your own lovelife. Kanang naa kay kaugalingon nga direksyon sa kinabuhi nga way labot si Best friend.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com