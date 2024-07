Tambagi ko Noy Kulas: Silahis nakapamabdos

Dear Noy Kulas,

Good day. I-hide lang ko sa name nga Vincent. Usa ko ka bisexual but wa kahibawo ang akong GF ani.

But di lang na mao ang akong problema. Karon mabdos siya ug mao ni complicated ang akong problema. Four years na mi Tina ug suod na ang among pamilya.

Sa kadugayon na namo wa sila kahibalo nga bisexual ko ug dunay lainlaing BF within sa among relationship.

Karon kay mabdos na siya, gusto sa among masig ka family nga magminyo mi. Ang akong problema kay naa koy boyfriend karon nga close kaayo mi ug mas bug-at ang akong feeling alang niya. Unsa kahay akong buhaton, Noy Kulas? Wa baya ko mag-expect nga momabdos ang akong GF kay sa kadugay na namo, karon pa nahitabo nga siya nabuntis. Di sab mosugot ang akong BF nga magbuwag mi kay okay ra niya i-continue ang among relationship. Mas palabihon niya nga duha sila sa akong life kay sa mawala ko.

By the way homosexual diay ang akong BF. Please tambagi ko sa akong buhaton.

VINCENT

Vincent,

Nisulti na lang unta ka sa imong girlfriend kay kon mahibaw-an niya nga bisexual ka, mahimo ra gihapon na niyang ground sa pagpa annul unya sa inyong kasal kay ang imong wa pagtug-an sa imong nature usa na sa pasikaranan sa pagpaanular sa kasal.

Busa ang labing maayo nimong buhaton karon mao ang pagsulti niya nga unsa ka aron samtang wa ka pa mahinayak og pakasal, kana kon madala ka sa pressure sa inyong tagsa ka pamilya, masayod na siyang daan sa imong nature.

Iya na nang hukom kon iya ka bang dawaton o di.

But ayaw sab pugsa ang imong kaugalingon nga makigminyo kaniya bisan wa kay gugma kay toa sa imong BF ang imong kasingkasing.

Sa tinuoray lang, way tawo nga mahimong pugson sa pagpakigminyo kay kana nga sirkumstansya ubos sa balaod, null and void ang kasal.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com