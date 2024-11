Tambagi ko Noy Kulas: Single mom

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw ninyong tanan. Alyasi lang ko og Timyong, 52 anyos nga biyudo sulod na sa usa ka dekada.

Small time ko nga negusyante ug napahuman nako ang among tulo ka mga anak pinaagi ini. Puro na sila professionals ug maayo og work. Natural naa silay laing life ug pait ning wala tay asawa, mag-inusara na lang. Hangtod nga akong na-meet si Vivian, 30 anyos nga single mother ug dunay duha ka mga anak. Gawas nga single mother, wala siyay trabaho kay wala may makaatiman sa iyang mga anak. Ang nag-support niya iyang igsuon nga toa sa abroad. Ako sab maghatagan niya og pangkunsumo mga di mominos P10,000 ang monthly. Ang mga bata nasuod na nako ug magkuyog na mi og suroy. Of course akong gasto tanan.

Pagkahibalo sa akong mga anak, supak kaayo sila kay gipanguwartahan ra kuno ko. Di na tinuod kay wa man nangayo si Vivian nako, ako man ang ni-decide nga mosupport niya kay naluoy ko. Honest sab siya ug nakita nako nga responsible siya nga mama. Maayo pagkaatiman ang mga anak, maayo moluto ug han-ay ang balay. Pabuwagan siya sa akong mga anak but wa ko nisugot. Karon ang tulo nangluod, wala na ko nila tagda. Unsa man, ang akong kasingkasing ang tumanon o akong mga anak? Noy, magpatambag ko nimo ani. Daghang salamat.

TIMYONG

Tim,

Obserbahi og maayo si Vivian, kon worth ba siya nga pagkababaye. Kuhaa una og maayo ang background sa iyang pagkatawo pinaagi sa mga tawo nga nakaila kaayo niya. Okay ra man nang pagkatawo niya base sa imong asoy but ang utok ra ba mo-perceive nga bias ngadto sa tawo nga atoang nagustohan, tawo man, butang o hitabo. Basin ba maayo lang sab na siya karon kay bag-o pa man.

Kon sakto ang tanan mong pagtan-aw nimo niya, then go for it. In the end, ang atoang kalipay importante baya sab labina kon ang tanang mga anak nangaminyo na.

Second priority ka na lang kay naa na man silay pamilya. Anyway, mabuhi man kaha ka sa imong kaugalingong kita so you can decide on your own nga dili ka mabalaka nga mapasmo kon ang imong kasingkasing maoy imong sundon. Makasabot ra na sila kon sila mismo makaila kang Vivian. Ayaw lang gyud pagdali.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com