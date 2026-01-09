Tambagi ko Noy Kulas: Single mom diay

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alyas nga Teddy, 35 years old, single. Duna koy girlfriend nga taguon lang nato sa ngalan nga Sheryl, 32 years old. Taga Mindanao siya ug niari sa Cebu to work. Nagkaila mi through a mutual friend two years ago. Pila may dagan sa mga hitabo, nahimo nako siyang girlfriend. Buotan, guwapa, fair ang pamanit, taas ug slim. Di ka magtuo nga duna siyay di maayo nga past.
Duna untay mga time nga gusto kong labaw pa sa romance ang among himuon pero nibalibad siya. Naglikay siyang mabuntis bisan ako siyang gi-assure nga ako siyang pakaslan. Ingon pa niya nga mas maayong maglikay lang una mi nga dunay di maayong consequence kay siya ra ba ang gisaligan sa iyang family. Wa lang ko namugos niya.
But mao ni ang twist. Akong nakaila ang iyang ig-agaw nga babaye. Mao ni ang nisulti nako nga angkan ang akong GF. Akong gi-confront si Sheryl kon unsa ka tinuod. Nihilak siya ug niangkon nga tinuod. Nangayo siya og sorry nako pero wa na ko naminaw niya. Two weeks na ming wa nay communication kay wa nako tubaga ang iyang calls ug text. Sakto ba ko sa akong gibuhat? Ako na ba lang siyang buwagan? Please tambagi ko. I love her, but naglagot ko nga duna siyay gitago nako.
TEDDY
Ted,
Sabta lang siya kay duna gyuy mga tawo nga mahadlok mosulti sa tinuod. Sa mga single mother, duna gyuy di mosulti sa tinuod kay worried sila nga abusohan na lang sa mga lalaki kay abi single mom na. Naa man guy mga lalaki nga magtan-aw sa single mom nga ubos og value kay sa niadtong wa pa nakaanak. Sayop kaayo na nga perception kay naay anak o wala, they are the same woman. Maayo gani nang single mom kay diha na nimo makita kon responsable ba siya or negligent nga pagkababaye. Naa bayay single mom nga ang anak pinasagdan. Diha pa lang makita or masukod na nimo ang iyang pagkatawo.
Sakto sab nga nasuko ka kay nganong nagtago siya sa iyang past. Paminawa siya kon nganong gitago niya nimo ang iyang pagka single mom. Basin sama sa ubang mga babaye, nahadlok siyang bugalbugalan mo na lang, ipakaubos. Basin sab gani nga nibalibad siya sa imong gusto kay nakakaon na siyag tagam kay nimabdos siya sa pasalig sa usa ka lalaki. If you love her, listen sa iyang pagpasabot nimo. Then timbanga kon ipadayon ba nimo o di ang inyong relasyon.
NOY KULAS
