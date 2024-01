Tambagi ko Noy Kulas: Sis-in-law

Dear Noy Kulas

Tagoa lang ko sa name nga Chelian. 35 years old na ko but single gihapon. Di tingali ni matawag nga direct nako nga problema ang akoa. Mao ni ang story.

Ang akong brother naay asawa sa abroad kay ang family ani toa na gapuyo. But dinhi sila gikasal ug ang iyang asawa mag-ulian lang diri kay naa pa ang ubang family members sa akong sister-in-law. Usa sa mga sister sa akong sister-in-law mag-arian sa amoa kay close na ni namo sa family. But nagduda ko nga naay lahi nga lihok ning bayhana until akong na confirm nga duna silay relasyon sa akong brother nga bana sa iyang igsuon kay ako silang nakit-an kaduha na nga nagkuyog og pangaon ug naa pay kuptanay sa kamot sa mall.

Naluoy ko naghuna-huna sa akong sister-in-law nga way kalibutan sa mga hitabo. Unsa may akong buhaton ani? Mahadlok ko mosulti sa akong brother kay isugon ra ba ni. Basin masuko siya nako. Unsa may imong ikatambag?

CHELIAN

Chel,

Imong sultihan ang inyong parents parte sa imong nakita ug sila na sab ang mosulti sa imong brother aron masayod siya nga dunay mga mata nga nagtan-aw sa iyang gipangbuhat. Or ang inyong whole family mao ang makig-estorya niya aron mas dunay kusog ug bug-at samtang wa pa modako og maayo ang kanang ilang maingon tang illicit nga relasyon. Kay bitaw, lisod tuohan nga way namagitan nilang duha nga nagkuptanay man sila og mga kamot.

Unya sekretuha og estorya sab ang igsuon sa imong sister in law. Ayaw na sab paanhaa, kana kon nanipon ang imong brod sa inyong balay, kay maora mog nag tolerate sa iyang gibuhat. Kon mobuto nang hitaboa nilang duha, segurado sab nga maapil mo kon wa moy buhaton.

Unya i-encourage ang iyang misis nga ipakuha og dali ang imong brother aron mas malayo siya sa babaye.Kay basin magdaku nag maayo, magtaban ang duha. Kadako sa eskandalo niana. As much as possible, act as one kamo nga pamilya sa pagsulbad ani nga problema.

NOY KULAS