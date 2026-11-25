Dear Noy Kulas,
Karong panahona dali kaayo ta ma-depress. Gamay lang nga problema maglisod dayon pagkatulog ug pirming luya ang lawas. Itago lang ko sa ngalan nga Loloy, 46 years old.
Ang akong problema nagsugod dihang akong na-meet si Lorey sa nag-work pa ko kaniadto 15 years na ang nakalabay. Nagkarelasyon mi nga wa ko kabalo nga duna diay siyay fiancé. Taga Mindanao siya samtang ako taga Leyte but dinhi mi sa Cebu nagka-meet.
Natural ra man nga dunay mahitabo basta dunay relasyon. Niabot ang time nga nag-live in mi pero secret kay basin kuno masuko ang iyang pamilya. Kon dunay manawag niya mopalayo siya ug di ko makadungog sa ilang giestoryahan. Until niabot ang adlaw nga nananghid siyang mobakasyon og usa ka semana sa ilang dapit sa Mindanao. Wa na siya nibalik ug akong nahibaw-an nga siya nagminyo na.
Ni-move on ko ug naminyo. Naa mi usa ka anak sa akong asawa. Karon lang bag-o, ni-pm siya nako ug nakurat ko kay biyuda na diay siya. Nangayo siya og pasaylo nako. Nakugang ko pagpahibawo niya nga duna mi anak. Pag-uli niya mabdos siya og usa ka buwan kapin kay iyang na-confirm sa pregnancy test. Aron kuno di makabantay ang iyang pamanhunon.
Gusto siyang makigkita ug ipaila niya ang among anak nga lalaki nga matod niya liwat kaayo nako. Noy, maayo kaha ni? Mahimo bang mobalibad ko? Unsay maayong buhaton? Nahasol na ko ug way koy tulog pirmi. Nag-depression na tingali ko.
LOLOY
Loy,
Close na man ang inyong relasyon human siya nagpakasal sa iyang bana kaniadto. Unsa pa may estoryahan ninyo? Ayaw lang sab dayon deretso og tuo sa iyang gisulti. Mas maayo nga imo siyang ingnon nga ipaagi una og DNA testing una nimo siya tangduon nga magkita mo aron maestoryahan ang kabahin sa inyong anak, kana kon ma-confirm. If mosugot sab ka nga ipaagi og DNA testing.
Kon wa pa nang resulta, ayaw una pakigkita ug ipadayon ang inyong communication kay minyo na man sab ka. Okey ra unta kaayo kon ulitawo ka pa kay single na man sab siya. Apan sama niya, duna ka na may pamilya.
Once ma-confirm pinaagi sa DNA testing nga ikaw ang amahan, imong pahibaw-on ang imong asawa ug pasabton nimo sa tanan. Wa ka man say tumong sa pagtago sa hitabo kay bisan ikaw wa nasayod nga duna moy anak base sa iyang giasoy. Ayaw palabi sa kahasol kay nag overthinking lang ka.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com