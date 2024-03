Tambagi ko Noy Kulas: Siyay manguyab?

Dear Noy Kulas,

I-hide lang ko sa name nga Maria, 24 anyos. Ang akong problema ang akong officemate nga wa kahibawo nga inlab na kaayo ko niya.

Mao ni ang sinugdanan. Pag-abot nako diri siya dayon ang akong naamigo kay maayo man siya managad. He is 40 years old but wa sa iyang nawong kay bata pa siya tan-awon.

Naka admire ko niya kay mature na siya sa life. But until now single pa siya ug no girlfriend since birth, NBSB ba, kay maulaw kuno siya mag court.

Sa tanto namo nga kuyog kuyog bisan asa, na develop ang akong feeling niya. Kadaghan na ko niya gidala sa ilaha ug gipaila-ila sa iyang parents ug ubang family members.

Bisan ang among common friends ug mga kauban gatuo nga uyab mi but di gyud.

Unsa kaha no ako na lang siyang sultihan sa akong feeling for him? Di ba lain nga ako ang mosulti nga babaye man ko? Unsay imong take, Noy Kulas? Daghang salamat.

MARIA

Maria,

Sa inyo tingali nga henerasyon nga open ug prangka kaayo, nothing is wrong. Matter of perception sab na. Naay uban mangyamiid ug supak while ang uban okay ra.

Sa konserbatibo nga panglantaw, no gyud na apan sa liberal, okay ra. I can identify myself sa later. Alang nako nothing is wrong. Mao ni akong baruganan sukad pa sa una.

Dako kaayo ang possibility nga ganahan sab na siya nimo kay seldom o panagsa kaayo sa mga lalaki nga modala og babaye sa ilaha as ordinary friend lang. Kon dad-on sa balay ug ipaila sa pamilya, it means something.

So, kon makig-estorya ka niya, you better moestorya ka sa ilaha aron di bitin ang inyong status o kana bang hanging. Basin torpe gihapon siya nimo.

Mas maayo nang magklarohay mong duha. Lisod nang maorag uyab lang mo.

It won’t make you cheap. Mahimo kang cheap kon sa kadako nga sayon isurender ang pagkababaye o ang bandera sa pagkababaye ni bisan kinsa.

NOY KULAS

