Tambagi ko, Noy Kulas: Stepmom gitukob

Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw. Itago lang ko sa ngalang Eli. Dili ordinaryo akong problema sa lovelife. Namatay akong mama 15 years ago ug dugay nabiyudo akong papa hangtod nakaila siya sa akong stepmom nga mas bata niya og five years. Tulo mi ka managsuon ug ako na lang nabilin sa balay kay nangaminyo ug namalhin na sila. Single ko by choice kay di ko ganahan og commitment. Maayo ra sab among relasyon sa akong stepmom nga mas maguwang nako og 22 years.
Inatiman ko niya kay pareho kuno mi og edad sa iyang kamagulangang anak. Bisan edaran na siya, maayo siya moatiman sa iyang lawas ug bata pa tan-awon. Usahay kami rang duha sa balay kay ang akong papa moduaw sa iyang mga igsuon sa probinsiya.One night, nanan-aw mi sa akong stepmom og movie sa balay dihang kami rang duha. Naunsa man na nga niduol siya nako ug nagpasabak, dayon ni-kiss. Wa ra ba ko kahibawo unsa ang akong buhaton kay wa lagi ko kasuway og taas nga panahon sa relationship. Iya kong gitudluan unsay akong buhaton. Sugod ra to ug nasundan sa makadaghan. Wa mi ma-worried kay sa iyang edad di na man siya momabdos. Tiguwang na sab ang akong papa so di makabantay namong duha. Nagkadugay, lain na ang akong feeling niya, mingawon na ko ug siya sab. Nakahibawo ko nga di ni maayo ang among gibuhat pero lisod ilikay. Unsa kahay maayong buhaton? Please tambagi ko.
ELI
Eli,
Kon di ka mobiya sa inyong balay, lisod gyud malikayan kay naa namoy pagbati sa usag usa ug pirmi mong magkaduol. Bisan mobalhin ka apan duol ra gihapon, naa gihapon ang tentasyon. Mas maayo gyud nga molayo ka, kon mahimo kanang layo kaayo, aron makalikay mong duha. Buhata na isip respeto sa imong amahan kay sila ang adunay relasyon.
Bati kaayo tan-awon nga murag imong gitraydor imong amahan. Bisan pa og ang imong stepmom ang nag-una, dili gihapon na sakto. Maayo man o dili ilang relasyon, wa kay katungod mosapaw bisan wa sila kasla. Maayo nga mobiya ka sa inyong balay sa labing dali nga panahon.
NOY KULAS
