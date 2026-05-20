Tambagi ko Noy Kulas: Sukad sa bata pa

Dear Noy Kulas,
Usahay diay ang gugma magsugod na sukad sa bata pa ta. Mao ni ang nahitabo nako. Itago lang ko sa ngalan nga Lawrence, 34 years old, single.
Ato lang taguon siya sa ngalan nga Shobe, 33 years old, anak sa second cousin sa akong mama. Close mi kay ang among mga inahan, gawas nga cousins, classmate sa elementary until high school. Barkada kaayo silang duha. Unya pirme man ko dad-on ni Mama sa ilang balay ni Shobe mao magkita mi pirme. Magduwa ug until nagka classmate mi sa elementary, but naputol ni sa high school ug college.
Weekends ug kanang manuroy ang among mga mama, dad-on ming duha mao nagpadayon ang among communication. Until nga mingawon na ko niya ug siya sab. Nagkaanam mi og ka close. Nagpadayon pa ni until nag college mi. Wa ko ni-court niya kay worried ko kay nagdako mi nga relatives, part sa family.
Privy ko sa iyang lovelife kay ako pirme ang iyang sumbongan. Kon siya nakauyab, ako wa ko nisulod og mga relationship kay siya ra gyud ang naa sa akong heart. Bisan unsaon pa nako, wa koy attraction sa laing babaye.
Wa na man ko kaagwanta, nisulti ko niya sa akong na-feel. Primero mikatawa lang siya pero nakabantay siya nga serious ko, ni-confess siya nga the same ang among feeling pero nag-worry siya kay ang among treatment pamilya man. Among gitago ang among relationship, but ang problema namo karon kay mabdos siya og three months. Unsa may among buhaton, Noy Kulas? Di kaha maguba ang relasyon sa among isig kapamilya? Tambagi mi sa among angay nga buhaton.
LAWRENCE
Lawrence,
Kon legal lang, wa gyud nay problema kay third cousins na man mo. Ang gidili mao lang ang third degree of consanguinity kun first cousins. Apan kamo lagpas na man kaayo ana, so okay ra legally ang pagminyo. Ang problema ninyo mao ang atong kultura, initial reaction sa inyong tagsa ka mga pamilya; ma-shock sila ug dunay mangasuko kay pamilya ra mo. Apan sa ako nang giingon, initial reaction nga anger ug shock natural ra na. Kon mo-settle na ang dust, mapasaylo ra mong duha. Apan mosugot sila o di, lapas na man gani mo sa kalendaryo, mahimo ra mong magpakasal nga way blessing nila kon mosupak sila apan nakita ninyo nga gikinahanglan nga magminyo na mo against all odds. Sultihi sila ug ikaw ang unang mosulti sa imong pamilya aron matabangan ka sa pag-atubang unya sa iyang pamilya. Ayaw mo kahadlok kay naa na mo sa hustong edad.
NOY KULAS