Tambagi ko Noy Kulas: Sultihan o di?

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngalan nga Tiny, 33 anyos. Minyo ko for four years na. Ang akong problema wa pa mi nakaanak sa akong bana.

Nag worry ko kay basin tungod ni sa akong gibuhat kaniadto. Kanang batan-on pa kaayo ta, naay mga life’s decision nga mahayan o ma blame ang self kay basin mao ni ang di maayong effect sa future sa gibuhat sa past. Noy Kulas, nakapa abort na ko og kaduha nga wa nakahibawo ang akong family during my early 20s kay kana lagi di pa ko ready magka baby ug mo settle down.

Wa gani ko mag expect nga maminyo pa ko but gidawat ko sa akong husband bisan nakahibawo siya sa di maayo nako nga past. But wa siya nakahibawo nga naka experience na ko og abortions. Bothered and worried kaayo ko nga basin mao ni ang reason kon nganong until now wa pa ko momabdos. Di kaha ang akong pagpa abort maoy hinungdan? Maayo kaha nga akong sultihan ang akong bana parte ani? Unsay imong ikatambag, Noy Kulas? Daghang salamat.

TINY

Tiny,

Sa di ka pa mag bother og maayo sa imong past, konsulta una og doktor, kana kon wa pa na nimo buhata. But I think wa pa na nimo buhata kay nangutana ka man kon di ba kaha mao ni ang rason kon nganong wa ka mamabdos bisan four years na mong minyo sa imong bana. Busa, mas maayong magpahiling og OB-gyne nga mao say mopailawom nimo sa medical exam aron masuta kon unsa ang hinungdan. Kay sa akong nasayran, ang abortion di maka cause og infertility sa babaye or kon naa man gani, slim kaayo ang chance kon ang nagbuhat niini usa ka medical doctor nga careful sa pagbuhat. Naa koy nailhan nga three times na nagpa abort, nakaanak pa man human naminyo.

Kon moingon ang OB-Gyne nga mao na ang hinungdan, diha ka na mosulti sa imong bana. Kon love ka niya, iya kang dawaton the way sa iyang pagdawat bisan pa sa di maayo nimo nga past. Apan kon moingon ang doktor nga lain ang hinungdan o di ba kaha posible ang imong bana diay ang di capable mopamabdos. Ayaw kaayo pagpalabi kay basin nag overthink ka ug mao na hinuon ni ang maka stress nimo. Samot nga di ka na hinuon momabdos.

A this time, your best option is to consult a doctor aron mahiling ka og maayo ug matambagan sa imong angay nga buhaton.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com