Tambagi ko Noy Kulas: Sumasakabilang bahay

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Hinaot nga naa ka sa maayong panglawas. Usa ko ka OFW but di lang ko mosulti asa aron di maklaro. Minyo ko, Noy, ug duna mi anak sa akong asawa. Nagsige ko og balik diri sa abroad ug mag-ulian if mahuman na ang akong contract.

Maayo ra unta ang among pagpuyo sa sugod but nakabantay ko nga nagkadugay, nagkalisod na hinuon mi financially. So nag-investigate ko. Akong nahibaw-an gikan mismo sa akong mga anak nga nakat-un og laag ang ilang inahan ug ang akong gikahadlukan nahitabo gyud. Nibiya siya sa amoa kay nikuyog og lain nga lalaki. Hapit ko nabuang diri sa abroad ug niuli dayon ko nga wa nakahibawo ang akong mga kauban sa rason. Maayo gani kay gitugtan ko sa among kompaniya.

Naka-recover ra dayon ko sa incident, salamat sa akong work sa abroad ug sa akong buotan nga mga anak. Ang akong asawa nakaanak sa lalaki nga iyang gikuyogan but wa na ko nagtagad og kiha kay maluoy ko maghunahuna kon mapriso. Karon nagkalisod sila sa iyang partner ug nangayo og tabang nako. Nangayo na siya og pasaylo nako. Niangkon siya sa iyang sayop but ako siyang giingnan nga nakapasaylo na ko ug kutob ra diha.

Sakto ba ko, Noy, nga nibalibad motabang niya? Maluoy ko niya pero ako pud gihunahuna nga as if nag-tolerate ko sa iyang gibuhat. Magtuo unya siya nga okay ra ang iyang gibuhat. Sakto ba ko, Noy Kulas?

DODS

Dods,

Sakto kaayo nga wa nimo gihatag ang gipangayo sa imong asawa nimo tungod kay klaro kaayo nga ang iyang pagpangayo og pasaylo di sinsero o matinud-anon.

Nangayo tuod siya og pasaylo but nangayo sab og aid. Maorag nagdugang o nagbutang og insulto sa iyang pagpasakit nimo.

Unta wa na siya mangayo og tabang nimo but iya mang gikapinan. Ni-contact siya nimo nga ang unang tuyo mao ang pagpangayo og tabang. Ikaduha ang pagpangayo og pasaylo.

But mas maayo nga nakapasaylo ka na. Angay nga mag-move on ka ug mangita og way nga di ka na makabalik sa gawas kay mas nagkinahanglan karon sa imong presensya ang imong mga anak.

Maglisod baya og dawat ang ubang mga anak, mao nga mahisalaag sab sila sa maayong dalan. Your presence matters.

NOY KULAS

