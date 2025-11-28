Tambagi ko Noy Kulas: Supak

Dear Noy Kulas,
Nagsunod ko aning imong column sukad sa high school pa ko.
Karon wa ko mag-expect nga magpatambag na ko nimo. Itago lang ko sa ngalan nga Elen, 43 years old. Single pa ko bisan aning akong edad kay for years focused ko sa pagtabang sa akong pamilya.
Napahuman na nako ang akong mga igsuon ug few of my pamangkin. Panahon na sab nako karon.
Duna koy boyfriend nga itago lang nato sa ngalan nga Rommel. Two years na mi but manghod nako siya og three years.
Ang nakaapan lang niya kay single father siya. Naa niya ang bata while ang inahan toa sa abroad, naminyo og foreigner.
Dili ganahan ang akong family tungod ana. Giingnan ko sa akong parents nga kon siya ang akong pamanhon, dili sila motambong sa kasal. Dili sila ganahan. Unsay akong buhaton, Noy Kulas?
ELEN
Elen,
Nahuman na ang imong ‘responsibilities’ sa imong pamilya. Panahon na sab nga ang imong self ang imong hatagan og pagtagad. Nag 43 ka na gud unya single pa.
Sa edad nga early 30s best na gyud na unta sa babaye nga magminyo if dunay plano nga magpahigot sa kaminyuon.
Karon 43 ka na and if ganahan ka nga makaanak, lisod ug medyo kuyaw sa imong edad.
Kanang perception nga single dad dili maayo, depende.
But the fact nga naa niya ang anak, it means maayo siya.
Dili siya iresponsable kay giatiman ang ilang anak. If you are happy with him, go for him, labina kon magminyo mong duha.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com