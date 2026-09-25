Tambagi ko Noy Kulas: Supak ang anak

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Esming, 46 years old, usa ka OFW. Minyo unta ko pero gabuwag mi sa akong asawa kay nikuyog og laing lalaki.
Kon wa pa siya nikuyog og laing lalaki, wa ko kahibawo nga nagpuyo mi nga magtiayon, apan di mi kasado. Wa na register ang among marriage three years ago. Wa sab ko kabantay sa mga document nako. Diha ra ko nakahibawo kay nagplano kong magpa-annulled sa kasal ug didto nako na-discover. Nakauyab man gud ko og foreigner diri nga 32 years old. Asian gihapon ug ganahan kaayo ko sa ilang culture.
Daghan ang gaingon nga jackpot ko kay mas batan-on, guwapa ug buotan pa. Ang akong problema karon mao ang akong anak sa ulitawo pa ko. Twelve years old na siya. Pagkahibawo niya nga naa na sab koy lain, nasuko siya kay basin kuno pareho sa akong asawa nga manapat.
Di na ko tubagon sa akong tawag bisan nitabang na ang akong mama sa pag-explain. Nangluod ug di na gani hapit moeskwela. Unsa kahay akong buhaton? Maglisod sab kog uli kay bag-o lang ko gisakaan og ranggo. Nag-adjust pa ko sa akong bag-ong environment. Ako kaha i-confront ang akong ex sa iyang gibuhat sa akong anak?
ESMING
Ming,
Mas maayo nga imong ipadala og counselor ang imong anak. Sultihi ang imong inahan kay basin grabe ang iyang trauma nga iyang na-experience sa imong ex mao nga grabe ang iyang reaction sa pagkahibawo niya nga magminyo na sab ka. Iya nang na-imagine nga lain na sab nga kalbaryo ang iyang mahiaguman. Kalbaryo nga walay gugma ug pulos lang tingali kabangis. Kon three years, taas na kaayo na nga pag-antos sa usa ka bata. Traumatic alang niya.
Unya pahinayhinayi og maymay sa imong mama dayon ipadala og counselor aron iyang mapagawas kon unsa may iyang na-feel karon. Kay gaduda ko nga grabe ang iyang naagian sa mga kamot sa imong ex.
Basin motug-an sab na sa imong mama kay nag trust man siya kay mao ni ang kanunay nga naa uban niya. Sa imong uyab, sultihi ug pasabta sa imong sitwasyon. At least aware siya sa mga hitabo. Pasagdahi ang imong ex. Kalimti na.
NOY KULAS