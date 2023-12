Tambagi ko Noy Kulas: Sustento hunungon

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko og Juliane, single mom samtang ang akong partner single father pud. In short, nagpuyo mi nga dunay tagsa ka anak sa among previous relationships.

Ang among tagsa ka pa­rents supportive kaayo namong duha. Gani paghisgot namo nga magminyo ming duha, nangalipay sila og maayo. Wa mi kadungog sa among duha ka mga pamilya nga supak o nanaway sa among tagsa ka status sukad mi nagpuyo sa akong live in partner karon. But nagtuo kong way problema. Karon niabot ning amahan sa akong anak.

Human siya nakahibawo nga magminyo na ko, ni-threaten siya nga iyang un­dangon ang sunstento sa among anak kon modayon ko og minyo. Or lain niyang sulti nga iyang kuhaon ang among anak. Nasuko og maayo ang akong partner. Matod niya nga wa siya mahadlok nga un­dangon ang sustensyo kay kaya kaayo niya ang pag support sa akong anak. Apan ang akong worry mao ang threat sa amahan sa akong anak nga iyang kuhaon ang bata. Mahimo ba niya ni? Unsa may akong buhaton, Noy Kulas? Please tambagi ko.

JULIANE

Juliane,

Ang sustento di na mahimo’ng undangon sa usa ka parent, sama sa imong ex nga maoy amahan sa imong anak. Bisan wa ka nisulti, ang imong ex nipirma na sa certi­ficate sa pagkatawo sa imong anak ug nagsustento sukad pa kaniadto. Kay gani gusto niya’ng kuhaon ang bata gikan kanimo. Sa ato pa, giila niya sa legal nga paagi ang bata. Maayo sab nga iyang gi­suportahan, apan di yano nga makaundang sumala lang sa iyang gusto kay dunay ba­laod niini nga iyang ma­lapas. Duna na gani mga kaso sa korte nga gikiha og child abuse ang mga amahan kay wa nangsustento sa mga bata.

Labaw nang di niya makuha sa dakong kasayon ang bata. Kon ubos sa 7 anyos, anha ni sa inahan gawas lang kon dunay dako kaayong hinungdan. But sa imong circumstance, kuli nga uyonan sa hukmanan. Kon mo attempt siya og kuha sa bata, ipaagi na og legal. Busa, mao na ang imong pangandaman kon iyang tinud-on ang threat.

Kon ganahan kang mahi­lot daan, pag-estorya mo sa ma­ayong paagi. Kon di ma settle, ipatawag siya sa bara­ngay aron mahusay mo ug ma­li­kayan ang mga kahasol unya.

NOY KULAS

