Tambagi ko Noy Kulas: Tabla ra sila

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw kanimo. Ang akong problema kabahin sa amahan sa akong anak. Minyo siya apan diha na ko nakahibawo pagmabdos na nako kay ako siyang gihagad nga magminyo mi aron di masuko ang akong parents. Pagtug-an niya nako nahugno ko pero iyang gi-prove nga love ko niya kay iyang giatubang ang akong parents ug nangayo siya og pasaylo namo.

Mga napulo ka tuig na diay nga kasado sila sa iyang asawa pero wa sila nakaanak ug nalipay kaayo siya nga nimabdos ko. Siya ang registered nga amahan sa bata just to prove nga love ko niya. Ambot malipay ba ko kay early this year iyang na-discover nga ang iyang asawa niduwa og laing team. Nilayas ni kuyog sa lalaki. Iyang nahibaw-an nga mabdos ang iyang asawa og four months nga ang amahan ang nitaban nga lalaki.

Ni-propose siya nga magpuyo mi kay mo-file siya og annulment sa kasal nila sa iyang asawa. Okay ra ang akong parents but ako apprehensive tungod kay minyo baya sila. Basin ikiha mi. Unya usa pa, maulaw ko nga nakigrelasyon ug nakigpuyo og minyo bisan buwag na sila sa iyang asawa. Unsa kahay maayo, dawaton nako o di ang iyang offer? Daghang salamat sa tambag.

NAOMI

Naomi,

Maora na diay og gisunog sa magtiayon ang taytayan. Kanang wa na bay balikan kay gipamabdusan ka sa bana while ang asawa gipamabdusan sa lain. Tabla ra silang duha. Sa pangutana kon mosugot ka ba o di, maayo una nga imong susihon og maayo ang background sa lalaki, kon nganong gibiyaan siya sa iyang asawa. Kon ang rason kay nagkatab-ang ang ilang relasyon, labina kay wa silay anak, di ka angay nga mabalaka. Apan kon ang rason kay tungod sa mga babaye, di na maayo.

Kalabot sa kiha, di tingali mokiha ang asawa kay tabla sila, dunay pulos lig-on nga mga ebidensya. The fact nga ang babaye maoy nibiya sa lalaki ug nakigpuyo og lain unya nimabdos pa, wa na kanay plano nga mobalik pa.

Ayaw lang pagdali og dawat sa gi-offer nimo. If segurado ka na nga okay ang iyang pagkatawo, diha ka na modawat sa iyang offer nimo. Naa man gyuy nagkatagbo apan di diay sila ang magkauban sa ending. Kanang pagpanaut sa mga tawo molabay ra na. Init pa na karon apan mobugnaw ug mamatay ra nang isyu.

NOY KULAS

