Tambagi ko Noy Kulas: Tadhana na ba?

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Mila, 38 years old ug single. Kining akong problema parte ni sa akong lovelife. Duna koy boyfriend kaniadto sa high school pa ko. Itago lang nato siya sa ngalan nga Lover. Known kaayo siya sa among school kay guwapo ug bright lagi. Wa ko mag-expect nga magkarelasyon mi kay ordinary ra ko nga babaye. Apan ni-court siya nako ug ako dayong gisugot. Ingon pa sa akong classmates nga suwerte ko.
Ni-last og kapin sa usa ka tuig ang among relationship. Nagkabuwag mi kay wa na mi communication sa pag-college namo. Nilarga diay siya sa Manila kay didto nieskwela og college ug ni-work pagkahuman. Naminyo siya ug nakaanak og usa. While ako ambot wa na ko nisulod og relationship kay nitagam ko.
Sa among class reunion last month, nakatambong siya kay naatol nga nianhi siya aron mobakasyon. Nagkakita mi ug namakpak ang among batchmates. Didto nako nahibaw-an nga buwag na sila sa iyang asawa bisan they stayed sa the same nga balay. Iyang nasakpan ang iyang asawa sa akto nga dunay lain nga officemate ra sab. Ni-file siya og kaso apan nadala siya'g hangyo sa pamilya nga iatras.
Gusto siyang buwagan ang iyang asawa ug kon makalingkawas na siya pinaagi sa annulment, magminyo mi. Noy Kulas, mao ba ni ang giingon nga tadhana? Mo-okey ba ko? Nagpadayon ang among communication ug tinawganay nga endearment nga babe.
MILA
Mil,
I-verify una ang iyang information nga gisulti diha nimo. Mas maayo nga i-verify kay karong panahona daghan nang mangingilad basta relasyon na ang estoryahan. Pangitaa ang mga tawo nga dunay continuous link niya aron imong ma-verify unsa katinuod ang iyang gisulti. Di na imposible kay naa nay social media karong panahona.
If tinuod man gani, ang annulment will take time. Mao na ang imong hinumdoman. Samtang gi-process pa, paghuwat nga mahuman na. Ayaw pagsulod og relasyon nga intimate tali niya kay basin manimawos ang asawa. Ikaw ang gamiton nga instrumento. Aron segurado, maintain lang una ang friendship ug communication.
Pag-amping lang bisan kon tinuod kay kana nagpuyo sila in one roof, ang hingpit nga panag-uli di imposible. Basin mausab ang hangin, ikaw ang mamahimong makaluluoy. Mag-amping lang gyud kanunay, di magpadala sa gibati nga gugma.
NOY KULAS