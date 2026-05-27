Tambagi ko Noy Kulas: Tagong relasyon

Dear Noy Kulas,
Nanghinaot ko nga imong matagad kining akong suwat. Magpatambag ko sa akong problema nga adunay dakong epekto sa emosyon ug moralidad kay nasulod ko sa usa ka sayop nga relasyon. Itago lang ko sa ngalan nga Leah, 48 years old. Ang relasyon sekreto kay pulos mi minyo. Nagsugod lang ni sa problema ug nangita mi og kahupayan, o emosyonal nga pag-ikyas gikan sa abuso sa akong bana. Di lang ako, apil na ang among mga anak. He is a good provider, Noy Kulas, but short kaayo og temper so dali kaayo mosangko sa among away. Sa una di manapat, pero nagkadugay gaan na kaayo og kamot.
Mao ni ang sinugdanan sa akong problema dihang nagkasuod mi ni Jun, akong kauban sa work nga minyo sab. Maldita kaayo ang iyang asawa ug saksi gyud ko kay usahay moagi sa among workplace unya isog kaayo. Singhagan ra siya. Magsinumbongay mi sa among problema unya mangaon nga dungan sa gawas. Hangtod nga mag-chat na mi og sige kon way tawo sa among tagsa ka balay.
Until nga mingawon na mi og maayo ug didto na nahitabo nga nagkarelasyon mi. Aron di mabantayan sa among mga kauban, gihunong na namo ang pagdungan og kaon. Once a week magkita mi nga tagutago sa sekretong mga lugar. Daghan na ang nahitabo namo. Karon nakonsensya ming duha ug nagplano ming undangon ang among relasyon pero maglisod mi kay sakit kaayo hunahunaon. Unsa may among buhaton?
LEAH
Leah,
Ang pagsulbad sa usa ka problema pinaagi sa pagsulod sa laing komplikadong sitwasyon kasagaran dili magdala og tinuod ug malungtarong kalinaw. Hinunoa, kini magmugna og emosyonal nga palas-anon nga mas mobug-at samtang nagkadugay. Ang pagsalig nga nabuak lisod na kaayo ibalik, ug ang emosyonal nga samad mahimong makaapekto sa umaabot nga relasyon ug sa pagtan-aw sa kaugalingon.
Ang akong tambag mao ang paghunong sa inyong relasyon ug paghunahuna pag-ayo sa direksyon sa imong kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon kon kining relasyona ba naghatag og tinuod nga kalinaw, pagkamatinud-anon, ug dignidad, o kon kini ba nagdala padulong sa pagmahay ug kasakit. Ang temporaryong pagbati dili angay mopuli sa dugay'ng mga prinsipyo ug responsibilidad.
Kon adunay mga problema sa usa ka kasamtangang relasyon, mas maayo nga atubangon kini pinaagi sa matinud-anong komunikasyon, pagpangayo og tambag o counseling. Ang pagpili sa integridad mahimong lisod sa sinugdanan, apan kini makapanalipod sa imong kaugmaon, karakter, ug sa mga tawo nga nagmahal kanimo.
NOY KULAS