Tambagi ko Noy Kulas: Tapulan

Dear Noy Kulas,

I-hide lang ko sa name nga Jazz. Kining akong problema partly financial ni. Naa koy kapuyo karon.

Naa mi duha ka mga anak. Ang problema aning akong partner kay human siya naundang sa trabaho adtong pandemic, wa na siya nitrabaho.

Nangahente na lang siya og sakyanan nga usahay makaigo, usahay dili.

Kon wa pa koy work, pasmo mi pirme. Karon naa mi supervisor nga certified single nga nanguyab nako.

At first wa nako gitagad kay abi nako joke rang iyaha. Nya karon di man diay. Serious siya ug ready siya mo support nako ug sa mga bata on one condition: Magminyo mi.

Karon nag anam og kahulog ang akong feeling niya kay as in pinangga kaayo ko niya.

Unsa kahay akoang buhaton? Naglibog ko kon akoa bang biyaan ang akong tapulan nga partner ug sugton ning supervisor?

Di ba lain tan awon sa mga tawo? Ang mga bata maka custody ba ko nila kon mobiya ko?

JAZZ

Jazz,

Duna man sab kay katarungan nga maganahan ka sa laing tawo kay sa imong partner kay kinsa man say ganahan sa tawo nga tapulan?

Wala gyud. Matawag siya nga tapulan tungod kay wa siyay effort nga maka income og regular aron pag support ninyo sa mga bata. Pahunata siya kon unsa may iyang plano sa inyong future.

Kon naa ba siyay plano nga maka income og paigo aron maka support siya ninyo o kontento na siya. If wa siyay action, igo na nga rason nimo sa pagbiya.

Kon sugton mo man ang supervisor, palabya una ang daghang mga buwan human ka mobiya sa imong partner, kana kon maka decide ka sa pagbiya niya.

Slow down lang anang pakigrelasyon dayon aron malikayan ang di maayo nga mga hitabo.

Daghan nang dautang mga hitabo tungod sa selos. Sa custody, di man mo minyo, anha nimo ang mga bata gawas iyang i contest ug naay hukom ang korte. But I doubt mohimo siya og lakang kay tapulan man gani.

NOY KULAS

