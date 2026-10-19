Tambagi ko, Noy Kulas: Tentasyon

Dear Noy Kulas,
Daghan kaayo'g problema sa kinabuhi karon. Stressful kaayo kay mahal ang tanan unya ang atong suweldo gamay kaayo, wa pay umento.
Itago lang ko sa ngalan nga Intong, 43 anyos na ug minyo. Pirmi na ming mag-away sa akong asawa parte sa kuwarta kay gagmay na man lang akong akong ma-remit niya. Kay siya ang nag-manage sa among finances while ako mo-provide ko sa akong suweldo. Nagtrabaho man sab siya so combined ang among income.
Bisan pa akong ihatag niya tanan, magyawyaw siya kay nganong gamay ra akong nakobra. Unsaon nga kana ra ang nahabilin tungod kay napuno ko sa loan aron ibayad sa tuition sa among duha ka anak nga nag-eskwela. Nagduda siya nga duna koy kabit nga gigastohan. Unsaon nako pagpangabit nga balay-trabaho-balay ra man ko? Di siya motuo bisan unsaon nako pagpasabot.
Karon naa koy naila-ila nga 65 years old nga negosyante nga tig-gym. Younger siya tan-awon. Nagkaamiga mi ug galante kaayo mogasto kay usahay magkadungan mi og paniudto. Ganahan kuno siya nako kay nindot ko og barog ug cute.
Ako siyang giingnan nga the feeling is mutual. Sige na og panghagad og date nako ug willing siyang mohatag nako og allowance. Daku-dako gyud. Iya pa kong palitan og motor. Makatintal kaayo ang offer. Unsay imong tan-aw, Noy Kulas? Dawaton ko ba kaha ang iyang offer nako? Gipul-an na ko sa yawyaw sa akong asawa.
INTONG
Tong,
Wa diay kay payslip nga ikapakita sa imong asawa? Naa man gyud unta na bisan kon ang inyong suweldo ipaagi sa bangko. Kon wa, pagpaimprinta sa inyong office sa imong payslip aron matan-aw sa imong asawa. Lingkori ninyong duha aron inyong ma-discuss ang kabahin sa inyong finances.
Unya kon mahimo ug makaya, nganong di man ka mag-sideline ba, kanang habalhabal. Nahinumdom ko sa usa ka call center worker nga kada human niya og duty mag-drive og habalhabal for five ours. Mokita siya og labing gamay P400 nga nakatampo na sa ilang needs. I-explore ninyo nang duha.
Ayaw pangita og laing problema. Tinuod makatintal ang offer, apan unsa man say bugti niana? Kagubot ra sa imong pamilya kon masakpan ka. Mangayo man gyud nang bayhana og exchange sa iyang ihatag nimo. Sakripisyo ang gikinahanglan nimo, di kanang sayon ra kaayo ang kuwarta.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com