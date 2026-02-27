Tambagi ko Noy Kulas: Tigmugna og problema

Dear Noy Kulas,
Dunay mga higayon nga mangutana ka kon sakto ba ang imong desisyon nga tumanon ang imong mga ginikanan. Unya imong maamguhan nga sayop sila samtang ikaw sakto. Sayop diay ang desisyon.
Itago lang ko sa ngan nga Jessel, 38 years old. Nagtrabaho ko sa usa ka private company sulod na sa 12 ka tuig. Dinhi nako na-meet ang akong husband nga akong gi-expect nga maayo nga partner ug bana. Apan nasayop diay ko. Akong naobserbahan nga siya ego-centric, grabe ra ba. Di siya maminaw nako unya di siya mag-mind unsay epekto diri nako sa iyang gibuhat.
Di na unta ko magpakasal ug akong gibalibaran dihang siya ni-propose, but ang akong parents ni-intervene, nangusog nga makasal mi. Aron way gubot, niuyon na lang ko, nagminyo mi. Ang iyang tinuod nga batasan nigawas ra. Duna siyay buhaton nga need unta nga ang magtiayon maoy mo-decide, apan siya-siya ra. Unya'g maproblema, diha na siya mosulti nako. In short, ako ang magsige og sulbad sa iyang gimugna nga mga problema. Mao ni ang pirme namong awayan.
Okay ra nako nga siya motabang sa iyang pamilya. Apan grabe na kaayo, wa na may hapit mahabilin para namo kay toa niya gihurot og tabang sa iyang parents. Sukad pa kaniadto, baliwala lang ko niya, di siya maghunahuna unsay epekto sa iyang gibuhat diri nako. Ako pay mangita og sulbad sa tanang mga problema. Unya sige siya og mugna og problema.
Ako na siyang giwarningan nga kon usbon pa niya ang paghimo og problema unya ako na say magsulbad, mas maayong magbuwag na lang mi. Sakto ba ang akong gisulti niya? Please tambagi ko.
JESSEL
Jes,
Dugay na diay ni nga problema nga imong nakita sa iyang pagkatawo kay uyab pa man mo dihang nakabantay ka. And nagminyo mo tungod sa pressure sa imong parents. Busa sayon ra alang nimo ang pagbiya kay wa gyud kay plano magminyo.
Kanunay na niyang gibuhat ang pagmugna og problema nga maoy kanunay ninyong awayan. Unya ingon sa wa siyay pakabana kon unsay epekto diha nimo matag sayop nga iyang mahimo. Nakamugna na nimo ni og emotional ug psychological stress. Nahimo na kini nga pattern.
Kon tan-aw nimo mas maayo pang magbuwag mo to have a peaceful mind ug makaayo sa imong mga anak, why not? Apan planoha ang tanan. Kinahanglan maklaro daan ang financial support, custody sa mga bata, ug inyong tagsa ka responsibilities as parents. Buhata lang ni kon di siya mag-usab ug di siya interesado sa marriage counseling.
NOY KULAS
