Tambagi ko Noy Kulas: Tinadhana

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Lina, 45 years old. Naa na ko sa abroad nagpuyo kay naminyo ko og foreigner. Nag-divorce mi sa akong bana ug na-finalize na last year. Duna nay decision sa among divorce.
Sa wa pa ko nagminyo og foreigner, duna koy boyfriend nga itago lang sa ngalan nga Fred. Buotan kaayo si Fred ug responsible but kaniadto iyang priority ang iyang family. So, naninguha ko og ako, akong gipili ang foreigner. Nakaanak mi og duha sa foreigner.
Si Fred nagminyo sab ug two years ago nagbuwag sila kay ang iyang asawa iyang nasakpan nga dunay laing lalaki. Nikuyog ang iyang asawa sa kabit. Mao ni ang akong nahibaw-an. Karon, ang akong ka-batch sa high school nagplano og reunion early next year. Usa sa akong classmates maoy nag-link namo og balik ni Fred. Frequent na ang among communication ug among nahisgutan ang past.
Gusto diay siya nga ma-annul ang ilang kasal sa iyang asawa nga duna nay anak sa laing lalaki. Wa lang siyay kuwarta nga ikagasto. Mao to nga nakahunahuna ko nga ako ang mogasto. Gusto ko nga kon ma-annul ang ilang kasal, magminyo mi ni Fred ug ako siyang dad-on sa abroad. Maayo kaha nga ako ang mogasto? Makaya kaha nako? Di ba dako og gasto ang annulment sa Pilipinas?
LINA
Lin,
Basin kamo ang gitadhana magka-forever gyud. Konsulta lang og abogado kon mahimo bang i-recognize ang imong divorce diri sa Pilipinas. Mahimo bang paanhaon nimo siya sa abroad ug anha siya mo-file og divorce sa iyang asawa kon pananglitan ma-citizen siya.
Or ikaw ang mogasto sa annulment nga hayan molanat og mga tulo ngadto sa upat ka tuig. Makahuwat ka ba nianang dugayona? Either way, explore sa mga pamaagi asa ang mas dali ug mas lesser ang hasol ug di kaayo gasto. Kon makahuwat ka, ang labing seguro mao ang annulment sa kasal niya. Ug mokonsulta ka og abogado diri alang sa recognition sa imong divorce diha, kon mahimo ba.
Kon pila ang gasto, pangutana sa abogado kay nasayod sila kay naa ra sab na nila kay magdeperensya ang sagad sa gasto base sa akong experience sa mga nangutana parte niana. Dunay affordable, duna say mahal nga akong nasugatan.
NOY KULAS