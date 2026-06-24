Tambagi ko Noy Kulas: Tinuod ba kaha?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Mehra, 27 years old. Ang akong problema mao ang akong boyfriend nga OFW nga taguon lang nato sa ngan nga Dave.
Four years na ang among relationship ug kadaghan na mi nagbuwag pero magbalik lang gihapon. Kadaghan na nako siya nasakpan nga dunay laing girlfriend apan buwagan ra niya everytime nga ako siyang masakpan kay ako kuno ang iyang love.
Two years ago naka-abroad siya. Mga two years pa siya una makauli diri. Okay ra man unta ang among communication kay mag-video call me every other day or kon kanang wa silay work. Apan naa koy nabantayan nga lahi niya. Di the same kaniadto nga sweet kaayo siya, pero karon tag usa ka oras na lang ang among VC ug usahay mas shorter pa kay busy kuno siya. Wa lang unta ni nako gi-mind kay basin tinuod gyud. But nakadungog ko og mga estorya nga duna siyay nauyab nga iya rang kauban nga babaye nga minyo. Gani nakakita ko sa post sa bana sa babaye kay gi screenshot sa iyang kauban sa work kaniadto.
Ako siyang gi-confront ani, apan deny kaayo siya. Ako sab siyang gisultihan sa akong observation ug ingon niya nga busy gyud tinuod siya. Apan nagduhaduha na ko og tuo niya kay duna na siyay history kaniadto. Ako ba siyang buwagan o mopadayon ko? Tinuod kaha ang mga estorya?
MEHRA
Mehra,
Lisod gyud ning sitwasyon nimo kay dili lang usa ka tsismis ang imong gibasehan. Ang imong pagduhaduha naggikan usab sa iyang history sa pagpangilad. Mao nang natural lang nga lisod na kaayo motuo sa iyang mga pasabot karon.
Sa imong gisulti, adunay pipila ka butang nga angay tan-awon: Sa sulod sa upat ka tuig, nakasakop ka na niya og laing relasyon sa makadaghang higayon. Kada masakpan siya, buwagan niya ang laing babaye ug mobalik nimo. Karon naa na pud moy problema sa trust tungod ning uwahing hitabo.
Ang importante nga masabtan nga wala kita'y kasiguruhan kon tinuod ba gyud ang mga istorya bahin sa iyang kauban sa trabaho. Posible nga tinuod, posible usab dili. Apan bisan pa man, murag ang mas dako nga isyu diri dili ang tsismis mismo, kon dili ang pagkahugno sa imong pagsalig.
Pangutan-a ang imong kaugalingon: kon walay niabot nga tsismis karon, imo ba siyang masaligan? Nakita ba nimo nga tinuod siyang nausab sukad sa iyang mga sayop sa una? Ang relasyon ba ninyo naghatag gihapon og kalinaw ug seguridad, o pirmi na lang kang naghunahuna kung unsay tinuod? Kon negative ang imong tubag, buwagi siya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com