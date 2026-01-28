Tambagi ko Noy Kulas: Trauma sa pagkabata

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Vic, 35 years old ug single. Kining akong estorya parte ni sa friendship nga ni-blossom nga wa namo damha nga moabot niini. Ato lang siyang itago sa ngalan nga Stella, 40 years old, single. Sukad wa pa siya nakasuway og relationship kay grabe ang iyang trauma kay product siya sa broken family.
Abusive ang iyang papa hangtod nga nibiya nila samtang gagmay pa sila. Nakakita siya sa pag-antos sa ilang mama sa mga kamot sa ilang papa kay bisan sila pasakitan physically. Mao na ang environment nga iyang namat-an.
Close friends mi for three years tungod sa among organization sa volunteers. Mag ate ko niya kaniadto apan nagkadugay nihangyo siya nga tawgon lang siya sa iyang name. Suod na siya sa akong family ug ako sab sa iyaha. Ambot mingawon na ko niya if wa siya. Late last year nisulti ko niya sa akong feeling ug nihilak siya kay the same diay ang iyang na-feel diri nako pero nahadlok siya nga mosulod og relationship. Nihangyo siya nga hatagan og enough time to think. Karon gusto na ko nga maklaro nga kami na gyud.
Gusto ko nga ako dayon siyang minyoan kay sure ko nga siya ang babaye nga akong gipangita bisan sa iyang edad. Okay ra kaha, Noy, nga kon mo say yes siya modiretso ko og propose?
VIC
Vic,
Nagkaila na man mo og maayo kay close friends na mo for years. So kanang knowing stage nilapas na mo ana. Mao gani nga na-develop ang inyong feeling matag usa tungod sa inyong closeness for years. You know each other na kaayo. Apan unaha una pagkombinser siya nga worth it ka nga himuong partner alang sa iyang complete healing.
Mao na ang imong bantayan og maayo kay gamay lang nga bikil o away, maapektuhan siya og maayo. The fact nga wa siya nakigrelasyon sukad pa kaniadto usa ka indikasyon nga wa pa siya na-healed, naa pa niya ang childhood trauma, iyang gidala hangtod karon.
So, mag-amping ka og maayo sa imong pagtagad niya. Di na baya na friendship ang inyo unyang relasyon unya kon mosulod na mo og relasyon isip lovers. Lahi na ra ba na. Be careful kanunay. Okay ra ang mo-propose ka. Dako kaayo ang kahigayunan nga motangdo na siya nimo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com