Tambagi ko, Noy Kulas: Traydor

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Rona, 34 years old. Duna koy boyfriend nga i-hide lang nato sa name nga Rommel. Upat ka tuig na ang among relationship. Toa sa abroad nag-work si Rommel. Mga-six years na siya didto. Nag-work siya aron makatabang sa iyang family nga makapondar ug makapabarog og balay. Karon nibarog na ang ilang balay tungod sa iyang sacrifice.
While naa siya sa abroad, na-close nako ang iyang manghod nga atong taguon sa name nga Ian. Nagtrabaho si Ian sa usa ka office nga duol ra sab sa akong office. Sagad iya kong ihatod sa among balay kay dungan man ang among out. Naay time nga manuroy mi especially during sa among suweldo. Nagkadugay mi sa among kuyogkuyog, amo na lang na-realize nga naa mi mutual feeling. Amo ning gipugngan kay committed na ko sa iyang elder brother. Apan nisamot na hinuon ang among feeling.
Duna gyuy nahitabo namo, Noy Kulas. Nasundan pa ni og kadaghan until nga mamabdos ko. Nag-three months na ang akong tiyan. Worried na kaayo ming duha. Ni-suggest ko nga among ipa-abort, but against siya. Niingon siya nga magtaban na lang mi aron makalikay mi sa kasuko sa among families. Maayo ba ang iyang suggestion? Unsay angay namong buhaton?
RONA
Ron,
Way laing maayo nga solusyon niana, mao ang pag-atubang sa consequences. Tinuod mangasuko ang inyong masigka pamilya kon inyong pahibaw-on kay kinsa may malipay nianang inyong pagtraydor? Apan ang problema nga inyong atubangon karon, mahanaw na ugma. Mao ra na ang bugtong paagi. The earlier, the better. Atubanga ang consequences sa inyong gibuhat bisan tuod masakitan ang tanan. Mahanaw ra ang sakit sa umaabot nga mga adlaw ug katuigan.
Ang pagtaban di sulbad sa inyong problema. Ang abortion mopasamot pagdako sa inyong problema. Naa na mo sa hustong edad nga makahimo og inyong desisyon, inyong barogan kon unsa may naa sa inyong tagsa ka kasingkasing. Pangayo mo og pasaylo sa imong boyfriend ug sa inyong mga pamilya nga inyong nasad-an.
Sunod ninyong atubangon mao ang pagpangandam sa pagpanganak kay di baya na lalim kon wa moy suporta sa pamilya. Pangandami ug planoha kon unsa may inyong buhaton kon manganak na siya. Hayan moabot ang higayon nga dunay sakop sa inyong pamilya nga makapasaylo ug moabag ninyo. Pag-ampo mong duha nga giyahan, lamdagan, ug hatagan mo og kusog sa Ginuo bisan sa inyong pagpakasala.
NOY KULAS