Tambagi ko Noy Kulas: Tungod ra sa kiss
Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngan nga Deo, 40 years old, minyo ug dunay mga anak. Ang akong problema kining akong pagkatawo. Ambot naglibog ko kon naunsa na ko. Nagsugod ni sa sungog-sungog dihang nangahubog mi sa akong first cousin. Challenge challenge, sungog-sungog kinsay maka-dare og kiss sa lips. Nagtuo kong dala ra to sa kahubog namo, pwerte na man namong kiss as in, the same sa gibuhat sa babaye ug lalaki. Dihang nagkita mi og balik, gainom na sab mi ug nausban na man hinuon. Amo na lang gidayon nga magkarelasyon pero tago kay gawas nga naa na mi tagsa ka pamilya, ulaw nga masakpan mi nga mga bisexual. Kay ang among image lalaki baya kaayo pero diay, naa mi sekreto sa akong ig-agaw. Di sila magduda magkuyog mi manglaag kay sukad sa bata pa mi ing-ana na gyud mi ka close nga barkada.
Karon bisan sa among mga asawa magselosay na man mi. Di mi ganahan nga magparayeg among mga misis in our presence. Sa akong side, mas mag long na ko niya kay sa akong misis. Please tambagi ko kon unsa ang akong buhaton.
DEO
Deo,
Kalit ra kaayo nga inyong na discover ang feminine aspect sa inyong pagkatawo. Makalilibog bitaw na nga mga hitabo sa pagkatawo kay di lang kamo ang ingon ana, duna nay cases nga nagpatambag sab nako nganong nahitabo ug unsay buhaton. Lisod ni ipasabot nga phenomenon kay bisan gani ang mga nagtuon ani karon naglibog pa kon unsa ni nga phenomenon. Unsay naka trigger ani, environment ba, kemikal o naa na gyud sa genes ug naghuwat lang og maka trigger. Daghan ang mga teyoriya. Lisod ipasabot ug magtagna-tagna. Apan duna kay mabuhat. Duna gyuy mga bayot nga bisan sa ilang kahimtang ilang napiog ang ilang homosexuality, nakabaton og pamilya ug nakaanak. Naay usa nga tulo na ang anak ug loyal kaayo sa iyang asawa. Bayot siya og porma ug manulti, apan wa na siyay same sex nga relasyon. So if nabuhat ni sa mga bayot, nganong di man ninyo mabuhat ang pagbuwag, paglikay sa usag usa? Ang kalig-on sa tagsa tagsa ka kaugalingon ang gikinahanglan. Determinasyon nga likayan ang eskandalo ug kauwaw kon masakpan mong duha. Di lang kay kana, huna-hunaag maayo ninyo nga ang inyong gibuhat pag cheat man gihapon bisan unsaon og tan-aw. Bisan unsaon, sa ngadto ngadto, makaapekto na sa inyong relasyon sa imong asawa. Sooner or later, mahitabo na unya ang panag-away nga magsugod sa panagsa. Hinaot pa makaamgo mong duha sa linugdangan sa inyong relasyon karon.
NOY KULAS