Tambagi ko Noy Kulas: Tungod sa Scatter

Dear Noy Kulas,

Kining akong patambagan nimo di ko directly concern kay sa akoa ning brother.

Ang akong brod minyo na ug dunay duha ka pa mga anak. Maayo ra man ni siya sa first year sa iyang kinabuhi nga minyo but human nanganak ang iyang asawa sa ikaduha, nausab na siya.

Di hinuon drug addict ug wa sab mamabaye. Ang iyang naungoan kay kanang duwa nga Scatter. Kay nabuang sa Scatter, nakabarkada sab siya og sama niya nga nabuang sab.

Kon kaniadto wa mabuang sa laag, karon di na hapit mouli sa ilang balay kay toa nagduwa og Scatter. Siya ug iyang mga kauban hilig pud og laag. Karon hinuon nga naminyo na siya, mao ra puy pagsugod sa iyang pagbisyo.

Unsa may amoang mabuhat ani niya kay naikog ug naluoy na kaayo mi sa akong sister in law? Gusto na siya nga mobuwag sa amoang brod but kami ang gapugong kay naa silay mga anak. Maayo kaha nga magbuwag sila? Unsa may maayong buhaton?

NINA

Nin,

Let her decide kon unsay iyang nakita nga makaayo sa mga bata ug niya kay siya man ang concern o nahingtungdan. Siya ang nasakitan karon kay siya ang direktang naapektuhan.

Doble ang iyang gidala, iyang kaugalingon ug sa mga bata. But sa inyong support niya nga puli sa imong igsuon makaayo ug maayo ni alang niya ug sa mga bata.

Ipadayon pagpakita kaniya nga inyo siyang gimahal isip igsuon kay kapikas sa imong brod.

Ayaw lung-i og tambag ang imong igsuon, kamong tibuok pamilya. Unya dad-a og rehab center aron masusi kon wa ba siyay addiction sa Scatter. Dako ang possibility nga naa siyay addiction.

At least inyo siyang mata­bangan ug makita sab sa iyang asawa nga concern mo nila. Okay ra man nang magbuwag una sila og puyo if na-feel sa iyang asawa nga need niya ang peace of mind kay mag-unsa man ang pagpuyo sa usa ka balay nga wa diha ang katimbang? Mag unsa ang kahayag sa balay kon wa ni haligi?

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com