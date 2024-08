Tambagi ko Noy Kulas: Tuo-tuo ug selosa

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw ninyo sa Superbalita. Ang akong problema medyo weird ni. I-hide lang ko sa alyas nga JC, 34 years old. Ang akong problema ang akong GF nga kuyawan ko unsa gyud ni siya. Mga usa ka tuig kapin na mi sa among relationship. Nakabantay na ko aning iyang grabe ka believer sa supernatural. Aside aning iyang pagtuo, nalab-anan ang pagkaselosa kay bisan akong cousins nga mga babaye selosan niya. So, duha ang akong problema niya.

Ang akong GF nagdaku sa family nga naa sa rural area sa Cebu but di lang nako isulti asa. Motuo siya og kulam, werewolf ug sigbin, tiyanak ug uban pa. Kanang manuroy mi, dunay mga lugar nga di siya ganahan kuno kay lain iyang na-feel. Naay mga elemental ingon niya bisan nindot unta kaayo ang lugar like ang maki­ta nga view nga refreshing ug nindot kay mingaw, daghan og kahoy. Manglakaw dayon mi if naa siyay ma feel. Unya kaning iyang selos bisan unsa na lay ig-on niya, apil na ang akong mga babaye nga cousin nga akong mga kababata. Ang worst kay ang duha sa akong cousins iyang giaway kay iyang nakit-an nga niagbay nako nga natural ra unta kay sila close cousins nako.

Unsa may akong buhaton ani niya? Ang uban nakong family members gusto nga akong buwagan but love nako ni ang akong GF bisan ing ani siya. Unsaon kaha nako pag-usab ning iyang nature? Mausab pa kaha ni? Maulaw ko usahay kay makadungog ang among friends, kataw-an siya sa iyang pagtuo. Daghang salamat sa tambag.

JC

Ang iyang pagtuo na-shape na sa bata pa siya. Ayaw kahibulong kon ing ana siya. Kay tungod sa childhood background, lisod na usbon. But mahimo ra siya imong pasabton nga ang iyang belief mahimo ra nga i-keep between you and her kay maikog ka sa uban. Kay ang atoang belief ato ra gyud na, di nato ipamahin sa uban unless gusto sila nga i-share ngadto nila. Mao na ang imong isulti sa imong GF.

Pasabta sab siya nga di maayo ang pagpataka og selos nga way igo nga basis kay makadaut sab sa imong relationship with your relatives. Prangkahi siya nga na-offend ang uban nimo nga family members sa iyang gibuhat. If she can’t change, then decide na, buwagan ba nimo o di.

Mao sab na ang imong ultimatum sa iyaha kay kon magkadayon mo, kanang iyang selos mao nay sagad source sa inyo unyang conflict kon di na nimo siya pahibaw-on sa di maayo niya nga buhat. Nindot pa na ang imong na-feel niya but kon magminyo na mo, kanang nalab-anan nga selos mao nay magdala og kagubot sa pagpuyo.

NOY KULAS

