Tambagi ko Noy Kulas: Tuohan kaha?

Dear Noy Kulas,

Good day! Itago ko sa panga­lang Cheska, 29 years old. Nagtrabaho ko sa usa ka opisina. Single pa ko ug last nga naka boyfriend ko adtong August 2023. So mga one year na nga loveless ko. Nag-entertain ko og suitors but na turn off ko nila.

Kaning bag-o, taguon lang nato sa alyas nga Nice Guy, maayo siya. Buotan, respectful ug religious yet funny siya ikakuyog. Three months na mi nga dating but wa pa nako siya sugta. Mahadlok ko kay taga Mindanao siya but di nako ma verify kay wa siyay social media account, kay di siya ganahan.

Naa siya but private kay para ra sa ilang work kuno. Gi-confirm sab ni sa iyang gipailaila nga mga kauban. But di ko convinced. Mosalig kaha ko niya ug sa iyang gipangsulti?

CHESKA

Ches,

Sakto sab kaayo ang imong gibuhat nga wa mosalig da­yon. Kuyaw hunahunaon nga way social media account ang usa ka tawo. Maka-consider ta niana kon ang work niya risky, sama sa mga journalist nga nagsuwat og mga investigative nga estorya.

Dig deeper. Kuykoya og maayo ang mga impormasyon kay ang iyang mga higala naa man say mga higala nga hayan makahatag og impormasyon ug makaporma ka sa iyang pagkatawo gikan sa imong makuha nga mga kasayuran.

Pastilan, naa koy nasugatan nga case nga dakong minyo, iyang gidala ang babaye sa ilang balay ug gipaila sa iyang parents kunohay. Nailad tawon ang babaye. Maayo gani nakaamgo siya nga giilad ra siya.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com