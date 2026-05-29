Tambagi ko Noy Kulas: Unsaon pag-move on

Dear Noy Kulas,
Lisod kaayo ang pag-move on human sa unom ka tuig nga relasyon uban sa akong uyab. Sa sulod sa dugay nga panahon, naanad na ko nga siya pirmi ang akong kauban, kaestorya, ug sandigan sa tanang mga problema.
Karon nga nagbulag na mi, murag nawala ang usa ka dako nga parte sa akong kinabuhi. Kada adlaw, sige ko og hunahuna sa among memories ug mga plano nga wala na natuman. Lisod pud dawaton nga ang tawo nga akong gihigugma sa dugay nga panahon, dili na parte sa akong kaugmaon. Tungod ani, naapektuhan akong kinabuhi, trabaho, ug adlaw-adlaw nga kinabuhi. Usahay mawala akong gana nga mokaon, matulog, o maki-egstorya sa ubang mga tawo. Bisan gusto nako nga magpadayon ug mahimong okay na, lisod gihapon kalimtan ang sakit ug kasakit nga akong gibati human sa among breakup.
Kapin na sa usa ka tuig ming nagbuwag kay nakabuntis siya og laing babaye nga iyang classmate sa elementary. Wa ko magdahom nga iya tong mabuhat. Nangayo tuod siya og pasaylo nako pero di nako madawat nga nakarelasyon siya og laing babaye. Naguba ang akong pagsalig niya, apan at the same time naa gihapon ang akong love niya. Kay wa na ko naminaw sa iyang explanation diri nako, nagpakasal siya sa babaye nga iyang nabuntisan. But karon lang bag-o, nagparamdam siya. Wa nako siya gipansin pero hapit na ko mosurender sa iyang pagsige og communicate nako bisan wa nako siya gitagad.
ROCHEL
Rochel,
Ang pag-move on gikan sa usa ka unom ka tuig nga relasyon nga naputol tungod sa betrayal hilabihan ka lisod kay naguba ang imong pagsabot sa reyalidad. Nakamugna kini og gitawag nga “betrayal trauma,” nga maoy bation sa usa ka tawo nga gi-betrayed sa tawo nga iyang gimahal ug gisaligan, uyab man o sakop sa pamilya. Nakaguba kini sa imong attachment sa tawo nga imong gimahal sa tibuok kinabuhi, makapaluya sa imong self-esteem ug makaapekto gani sa imong panghuna-huna.
Unsay imong buhaton? Ipadayon ang pag-feel sa imong gibati ug pagbati. Kon kahilakon ka, hilak. Kon nasuko ka, kasuko. Ayaw itago ang imong kaguol. Spend og time sa imong pamilya ug suod kaayong mga higala. Kon ni-contact siya nimo, ayaw tagda ug i-block. Ayaw pagpadala sa iyang atik. Humana ka na niya ilara. Magpailad pa gyud ka og usab?
NOY KULAS