Tambagi ko Noy Kulas: Utangan gibalibaran na

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Kining akong problema parte ni sa usa ka tawo nga akong gitabangan kaniadto pero ako na ang iyang gihimong dautan. Itago lang nato siya sa ngan nga Vic.

Ako ni siyang amigo sukad sa high school pa mi hangtod nga nangaminyo na lang mi. Tanan niyang mga problema apil na kon mag-away sila sa iyang asawa, idangop niya nako. Kay amigo lagi tanan niyang mga sekreto akong gitago.

Nagsugod og kalain ang iyang tinagdan diri nako dihang ako siyang gibalibaran sa pagbayad sa iyang dako nga due sa credit card.

Buot hunahunaon tanan niyang mga utang kaniadto na thank you, wala na siyay hisgot.

Karon nanabi na siya among friends nga bati kuno ko og batasan. Maayo sab kuno ko magpabuotanbuotan pero babaero kuno ko, hilom ra og labok.

Naa kuno koy gipaeskwela nga babaye sa college nga akong kabit.

Usahay iya pa kong i-status sa Facebook. Sa sugod wala lang nako ni tagda but naa na may mga amigo namo nga nitambag nga siya ipabadlong kay grabe na nakapanaut.

Noy Kulas, unsa may akong buhaton aron mahunong na siya? Makiha ba nako siya?

VIC

Vic,

Kon sige na lang siya og panaut nimo unya gibalikbalik, kuyaw na hinuon nga magtuo ang mga tawo nga tinuod ni. Busa, sakto ang uban ninyong mga higala, badlungon na siya.

Ipatawag siya sa Lupon sa barangay aron mo mahusay ug magsilbe ni nga warning against niya.

Kay human mahimo man siyang ikiha na ngadto sa korte. Sa dili pa mo moatubang, paglista sa tanan nimong mga tabang niya aron kon imo siyang maatubang imong masubayan sa iyang mga utang nimo.

Pag screenshot sa iyang posts sa posibleng pagpasaka og cyber libel against niya. Unya talk to your wife aron mahibaw-an niya ang mga pagpanaut sa imong amigo nimo.

Ayaw lang ipaagi og kasuko ang imong pagsulbad niana kay mapildi ka kon mapikon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com