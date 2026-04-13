Tambagi ko Noy Kulas: Uwahi nang nahigugma

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Gino, 35 years old, single apan dunay anak nga usa ka buok. Wa mi nagminyo sa inahan ug nagbuwag mi.
Bisan nagbuwag mi, wa ko niundang og support sa among anak. Half sa akong income naa sa bata. Ma-weekend, naa ang among anak uban nako. Kami sa iyang inahan sibil og tinagdan, as friends na lang. Nakarelasyon na ko og lainlaing babaye after namo, but siya wala kay nag-concentrate siya sa work ug sa among anak. She is very responsible. Daghan ang nahibulong kon nganong wa ko nakigminyo niya nga unta naa niya ang tanan nga pangitaon sa lalaki sa babaye. Di lang ko ready and tingali wa ko nakakita sa nakita sa ubang tawo.
Two months ago, iya kong gipahibalo nga duna na siyay boyfriend nga foreigner. Coming ang foreigner aron magminyo sila. Dad-on silang duha sa abroad, but need i-adopt ang among anak. Nihangyo siya nga di nako babagan. Noy Kulas, kalit ra kong nakaamgo nga naa pa diay koy gugma sa akong ex, ang inahan sa akong anak. Naglibog ko unsa ang akong buhaton nga karon nga naka-realize na ko nga she matters to me. Mabawi pa ba kaha nako ang tanan? Makababag ba ko sa pagpa-adopt sa akong anak? Magpatambag ko nimo ani. Daghang salamat.
GINO
Gino,
Makaamgo o makakita kita sa balor sa usa ka tawo kanang mawala na kini kanato. Kanang higayona, uwahi na ang tanan. Uwahi na ba nga nakakita ka? Tingali kay nisugot na gud siya nga magminyo sila unya sagupon pa sa foreigner ang inyong anak. Sultihi siya sa imong gibati karon, basin diay madala pa ang imong sitwasyon, naa pay gamay nga pagbati nga nagpabilin diha sa iyang kasingkasing. Apan kon hugot na ang iyang decision, let her go.
Ubos sa atong balaod, isip biological father makababag ka kay ang pag-adopt sa inyong anak nagkinahanglan man og consent gikan nimo. Wa man nimo gi-abandonar ang inyong anak. But, ingna siya nga makigkita ug makigsulti ka sa boyfriend una ka mo-decide kon uyonan ba o imong supakon ang adoption. Kon imong makita nga maayo ra, uyoni lang kon makaayo kini sa inyong anak. Pakigsultihi sab ang bata kabahin niini. Bottomline mao nga unsay makaayo sa inyong anak, kini ang pilia.
NOY KULAS
