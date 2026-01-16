Tambagi ko Noy Kulas: Uyab si Uncle

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Aileen, 20 years old and still studying.
Ang akong problema is not an ordinary story sa lovelife. Itago lang nato siya sa ngalan nga Nato, 30 years old, younger half brother sa akong mama. Ang akong lolo nabiyudo og sayo ug naminyo og lain. Nagdako ko nga usahay bantayan sa akong uncle nga 10 years lang ang age gap. Naadto sila og Manila ug wa na mi nagkita. Until nga middle last year nag-family reunion ug nagkita mi sa akong uncle. Guwapo na ug nindot og barog.
Pwerte niyang hug nako kay gimingaw kuno siya ug ambot naunsa to, nag-secret date mi. Naunsa man mi nga kalit ra ming dunay relationship nga nag-start lang sa kissing while nanan-aw mi og movie. Di kuno siya makatuo nga in love siya sa iyang niece ug ako sab. Ambot ngano, but nagkarelasyon mi. Bisan sa ilang pag-uli sa Manila nagpadayon ang among communication. Di mahibulong ang among families nga naay time mag video call ming duha.
Noy Kulas, ni-suggest siya nga human nako og graduate sa college magdungan mi og apply sa abroad aron adto mi mamuyo ug magminyo. Maghuwat kuno siya nako. Okay ra ba nga adto mi sa abroad magminyo? Mahimo ba nga magminyo mi kon toa mi sa abroad?
AILEEN
Aileen,
Lisod mo magkaminyo kay igsuon siya sa imong inahan, apan dunay pipila ka mga nasod sa Asya ug Europe nga nagtugot ani. Gitawag kini og avunculate marriage. Gitumong kini aron magpabilin sa family circle ang katigayunan sa way paghunahuna nga posible kining mahitabo sa inbreeding. Ning mga nasora legal ug common kini. Sa Pilipinas gidili gyud ni sa civil ug simbahan ug kadaghanan sa mga nasod.
Apan hunahunaa ang bation sa inyong pamilya kon mahibaw-an nga nagkarelasyon mong duha sa imong uyoan. Maulaw na sila ug masakitan kay bisan gani dinhi sa Pilipinas, bisan third cousins na ug pwede kaayo magminyo, lainon pa gani og tan-aw sa ubang mga tawo ug bisan sa kaparyentihan kay lagi paryente. Hinuon duna nay mga dapit labina urban areas nga di na kaayo ni dako nga isyu. Mao na ang hunahunaon ninyo og maayo. Kay dako kaayo ang kahigayunan nga di na mo dawaton sa inyong tagsa ka pamilya kon inyong idayon ang plano ug di putlon ang relasyon.
NOY KULAS
