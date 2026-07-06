Tambagi ko, Noy Kulas: Wa damhang gugma

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Liza, 45 years old. Biyuda na ko ug dunay usa ka anak.
Ang akong problema parte ni sa wa nako gi-expect nga mahitabo sa akong kinabuhi. Tag-iya ko og boarding house. Dunay mga trabahante nga nangabang og kuwarto, apil ang mag-live-in partners nga taga Mindanao. Nimabdos ang babaye ug kay lisod kon dinhi siya makaanak, niuli siya sa Mindanao while ang lalaki nga taguon lang nato sa ngan nga Chris, nagpabilin.
Samtang naa siya dinhi, kami ang pirmi magkaestorya kay kon weekend wa silay work. Usahay motabang siya sa mga buluhaton sa balay. Dinhi nako nahibaw-an nga ang iyang live-in partner ikaduha na niya kay minyo siya apan namatay ang iyang asawa sa aksidente. Wa silay anak. Ang iyang partner manghod ra sa iyang asawa. Buotan ug responsible kaayo si Chris. Unya wa nako damha nga magka-mutual ang among feeling dihang nag-estorya mi usa ka gabii nga kami na lang ang nagmata. Duna nay nahitabo namong duha. Super secret ang among relationship.
Karon ni-propose siya nga hilom ming magminyo while magsige gihapon siya og support. Mas love kuno ko niya.
Noy Kulas, maayo kaha nga akong dawaton ang iyang offer? Karon pa ko naka-feel og balik og intense feeling after ten years sa akong pagkabiyuda. Daghang salamat sa imong tambag.
LIZA
Liz,
Legally wa moy problema kay technically pulos mo single. Mahimo ra mong magminyo bisan kanus-a. Apan ang problema di legal, kondi ethical ba nga magminyo mo? Di gyud. Wa pa tuod sila magpakasal, yet taken na siya. Naa na siyay responsibilidad sa ilang anak ug sa iyang partner mismo. Bug-at pa gyud kay iya diay ni unta nga sister-in-law nga maoy iyang gipuli sa iyang asawa.
Sa ginaingon pa nga nagkahigugmaay mo sa di tukma ug sayop nga panahon. Maayo unta to kon wa pa siyay commitment sa babaye nga iyang gipamabdusan.
Pangutan-a ang imong kaugalingon kon ikaw ang naa sa habig sa babaye. Unsa kaha ang imong bation kon masayod ka nga biyaan ka sa lalaki nga imong gihigugma, gisaligan ug imong gipili nga mamahimong amahan sa imong anak? Di ka gyud malipay ug grabe nga kasakit ang imong bation. Di ba? So putla ang inyong relasyon for the sake sa partner ug ilang anak.
NOY KULAS