Tambagi ko Noy Kulas: Wa gyud nagpakita

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Noli, 37 years old, single gihapon. Sa akong lifetime, katulo ra ko nakauyab ug puro ni failed kay mabuwagan ko. Ang common nga reason kay boring kuno ko ikakuyog.
Karon naa koy ikaupat nga matawag natong uyab. More than a year na mi nga uyab. Naa siya sa abroad nag-work as OFW, pero motuo ka o sa dili, wa pa ni nagkita niya bisan once lang. Kay ang amo tanan nga communication through chat and video call. Dili kuno siya ganahan og video call kay mauwaw siya. Makita man siya sa Facebook, pero gamay ra kaayo siya og posts.
Ang comments okay ra man sab, pero kon akong i-PM dili man manubag. Ang tanan niyang friends sa FB naka-lock profile. Hapit na unta ko di motuo niya, pero grabe na ang akong feeling para niya. Di na ko makatulog kon di mi magka-talk bisan usa lang ka adlaw. Mao sab siya. Mangluod ra ba dayon siya if di mi magka talk bisan one hour lang sa usa ka adlaw. Gisuwayan nako siya og ask asa ang ilahang lugar particular sa Mindanao. Wa gyud siya nitug-an kon asa. Moabot ra kuno ang time basta mouli na siya next year. Basta maghuwat lang ko.
Sakto ba ni ang akong gibuhat nga ang akong uyab maorag virtual, makadungog ko pero di ko kakita niya? Tinuod ba kaha niya ang iyang tanan nga gipanulti diri nako? Lihay kaayo siya basta mamugos ko nga makig-video call ko. Maayo bang ako ning ipadayon ang among relationship?
NOLI
Noli,
Sa akong tan-aw, naay pipila ka red flags sa imong gisulat. Dili kini pasabot nga sigurado nga dili tinuod ang iyang giingon, apan igo lang nga adunay mga butang nga imong angay nga tan-awon pag-ayo.
Kapin na sa usa ka tuig mo apan wala pa gyud mo nagkita bisan video call. Kon naa siyay camera sa phone ug makahimo siya og chat, lisod sab sabton nganong dili gyud siya motugot bisan mubo nga video call. Dili niya isulti ang eksaktong lugar niya sa Mindanao. Natural ra nga naay gusto og privacy, apan kon seryoso ang relasyon, kasagaran moabot ang panahon nga mahimong open mo sa basic nga impormasyon.
Locked ang profiles sa iyang mga friends ug dili motubag kon imo silang i-PM. Dili ni automatic nga scam, kay daghan man ang nag-lock sa ilang profiles. Apan kon iapil sa ubang red flags, makadugang kini sa imong pagduda. Be prepared for the worst.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com