Tambagi ko Noy Kulas: Wa mauyoni sa pamilya

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Rosebud, 28 years old na but single gihapon. Taga Mandaue City ko ug ang akong problema the same sa uban, lovelife.

No boyfriend since birth ko, Noy, kay pirme ko nakatutok sa eskwela ug karon sa akong work. Karon, naa mi silingan nga naay tindahan.

Naa silay lalaking helper nga nag-eskwela sa college but same na nako og edad. Tungod sa ilang kalisod, naghinayhinay siya og eskwela. Nag self support siya.

Naay time mamisita siya nako kay nagka friend man mi. Maklaro man nga naka like siya nako pero mahadlok lang siya.

Nakagusto ko niya kay talagsa na lang ron sa mga lalaki nga same niya og character.

But ang akong family di ganahan niya kay unsa kunoy akong ugma if mo-court nako ug magkakami na. Di ni assumption akoa ha kay mahalata baya ang iyang mga estorya.

Unsa kahay akoang buhaton if mo court siya nako nga di man ganahan niya ang akong family? Please tambagi ko, Noy.

ROSEBUD

Rosebud,

Nag 28 anyos na man ka. So, wa na kay legal nga babag sa imong mga desisyon sa kinabuhi. Naa naa na sab ka sa hustong edad o hingkod na nga mo-decide kon unsay makaayo ug makalipay nimo. Kahibawo ka na sab motimbang, husto o di ba ang imong pamilya. Mas nakaila ka sab niya kay sa imong pamilya so naa ka sa better position sa pag-judge kon maayo ba siya o di.

Importante mo dig up ka sab sa iyang background kay importante kaayo ni kay sagad ra ba sa tawo, produkto kita sa atoang pagkabata. Mao na nga importante sab ang background niya.

If you think nga okay siya, then kon sakto ka nga nakagusto siya nimo ug manguyab, it is up to you kon sugton ba siya nimo o di bisan kon wa kauyon ang imong pamilya tungod lang tingali sa iyang estado sa kinabuhi. Kana ra bang kahimtang sa tawo, basta magkugi lang, moumento baya ug mausab.

Naay time nga ang atoang ikalipay, kon naa na ta sa hustong edad, maoy atoang hatagan og pagtagad.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com