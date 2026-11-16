Tambagi ko, Noy Kulas: Wa mitug-an

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Roy. Single ko apan dunay duha ka anak nga lainlain og mama.
Ang duha ka bata naa nako. Napugos ko og work diri sa abroad aron mabuhi ang akong mga anak nga giatiman sa akong parents ug sister.
Duna nay kabuot ang mga bata sa akong pagbiya. Hangtod nga nakauyab ko diri sa abroad nga ako rang kauban sa work. Wa ko nitug-an niya sa tinuod nga duna koy duha ka anak ug ako rang gisulti niya nga single which is true.
Wa ko nitug-an sa tanan kay sa ilang religion gidili ang relationship sa pareho nako og situation.
Ako nang love kaayo ang akong girlfriend ug di ko gusto nga magkabuwag mi. Unsa kahay akong buhaton?
Ang iyang parents nakaila na nako ug nakauyon. Ako bang taguon ni hangtod sa hangtod ang akong estado? Mangayo ko sa imong tambag.
ROY
Roy,
Sa sugod pa lang nisulti na unta ka niya kon unsay imong status. Di man bati ang imong estado sa kinabuhi kay una, imong giatiman ang imong mga anak. Wa nimo sila pasagdi human sila maingon tang giabandonar sa ilang mga inahan. Ako lang nang assumption.
Sakto ba ko o sayop, basta kay ang mga bata imong giatiman. Ikaduha, nisakripisyo ka pagtrabaho sa abroad aron imong mabuhi ang imong duha ka anak. Kana nagpamatuod sa imong karesponsable, kabuotan nga pagkatawo bisan nasayop ka kaniadto sa imong mga desisyon sa pakigrelasyon ug pagpamabdos sa imong duha ka kanhi mga karelasyon.
Sultihi siya sa tinuod ingon man ang iyang pamilya kay kon magpadayon ang inyong relasyon, mahibaw-an ra man gihapon ang imong sitwasyon.
Di man na mahimong imong taguon. Naa ra niya ug sa iyang pamilya kon dawaton ba o di. Tinuod moabot ang tawo nga magpapitik sa atong kasingkasing. Di lang nato na paabuton, apan wa na magpasabot nga kon sila mahanaw sa atong kinabuhi, mohunong na lang sab pagtuyok ang atong kalibotan.
Hunahunaa nga duna kay duha ka anak nga naghuwat kanimo, sa imong pag-uli.
Sila ang hinungdan kon nganong naa ka sa abroad, di ang imong GF karon. Move on kon unsa may padulngan sa imong pagtug-an.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com