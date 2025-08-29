Tambagi ko Noy Kulas: Wa pa ka-getover

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko sa alyas nga Luca, 50 years old, minyo, but buwag na sa bana.
Eight years na sukad siya nibiya nako ug nipuyo sa iyang batan-ong kabit.
Ako unta silang ikiha dihang sila nakaanak og usa but ang among mga anak ang nipugong kay dili sila gustong mapriso ang ilang papa.
Ako na lang silang gipasagdan. Karon namatay sa cancer ang babaye nga kalit kaayo.
Ang akong bana gusto nang mobalik sa amoa ug ang among mga anak ang iyang gigamit nga bridge.
Okay kaayo ang mga anak namo nga mobalik ang ilang papa.
But, ako wala pa ko ka-getover kay samot na karon kay iyang dad-on ang ilang anak nga liwat kaayo ang dagway sa inahan.
Unsa may akong buhaton?
LUCA
Luca,
Lisod bitaw kaayo nang pagpasaylo kon kanunay kitang naghunahuna sa sala sa tawo nga imong gimahal ug sa tawo nga nakaingon sa sala.
Bisan kinsa ang naa sa imong lugar.
But eight years na man ang hitabo.
Patay na sab ang babaye nga partner sa imong bana.
Time to move on and forget na unta. Apan lisod pa man kaha dawaton, ayaw lang una papaulia ang imong bana sa inyong balay.
Mas maayo sab nga siya ang moatubang ug mohangyo nimo.
Mangayo sab unta siya og pasaylo diha nimo.
Hangtod nga di pa nimo madawat, ayaw lang una. Pasabta ang inyong mga anak.
NOY KULAS
