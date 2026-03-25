Tambagi ko Noy Kulas: Wa pa ka-move on

Dear Noy Kulas,
Just call me Alex, 21 years old, college student ug single pa.
Ang akong problema nag-start when I met Alona, 19 years old, sa usa ka party.
Gi-introduce ko sa usa nako ka friend nga iyang barkada. Gaan kaayo ang akong na-feel niya sa first meet pa lang namo. Lahi ang akong feeling niya.
Ako sab nabantayan nga okay sab ko ngadto niya kay siya pa gani ang nag-friend request nako.
Sige na mi og chat ug dayon nag meet and talked over coffee. Didto nako nahibaw-an nga single mom ang iyang mother kay broken-hearted sa last relationship nga mao ang iyang papa.
Ang iyang amahan naminyo og lain kay nakabuntis. Ug unya na-surprise ko kay akong nahibaw-an nga ang akong papa naapil sa lovelife sa iyang mama. Something happened between them ug kalit lang namiya ang ako kunong papa nga nakabalo man unta nga pregnant ang iyang mom.
Kining tanan akong nabal-an dihang niadto ko sa ilahang balay kay dihang nagka-relationship na mi, iya kong gidala ug gi-introduce sa iyang mama. Ug wa ko gadahom nga ang akong papa maoy last BF sa iyang mama. Pagkabalo niya, suko kaayo siya. Iya kong gipabuwagan sa iyang anak. Two weeks na ming way communication ni Alona.
Love kaayo nako si Alona. Third pa lang nako siyang GF and she is the best. Magkasinabot ra ba gyud ming duha kay sa kadtong akong duha ka exes. Noy Kulas, unsa kahay akong mabuhat?
ALEX
Alex,
Pasagdahi na lang to ang iyang inahan kay klaro nga wa pa to naka-move on. To know their story, pangutan-a ang imong amahan unsay nahitabo aron masayod ka sa ilang love story, unsay nahitabo nilang duha aron sab makasabot ka nganong duna gihapoy kasuko.
Mas mahibawo o maplano nimo ang approach. Kon mangutana ka sa imong amahan, kanang wa ang imong mama kon sa imong tan-aw sensitive ang topic or di nimo matagna unsay reaction sa imong inahan kon mangutana ka.
Ayaw lang i-pressure ang imong uyab or mamugos kang makigkita. If na pressure to sa iyang mama ug di pa siya ready nga mo-communicate nimo, pasagdi lang una.
Huwata nga mobugnaw ang sitwasyon. But let her know nga committed gihapon ka sa inyong relasyon ug i-assure nga nakasabot ka sa iyang inahan. Let her know nga concern ka gihapon. Wait lang for the right time, ayaw ipugos.
NOY KULAS
