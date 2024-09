Tambagi ko Noy Kulas: Way kasal

Dear Noy Kulas,

Just call me Ezzy, 30 years old and single but dunay live-in partner. Mag five years na mi living together but wa pa mi nakaanak. Nagpa-check-up na mi sa doctor and okay ra man mi, healthy ra.

Bisan mag-five years na mi, ang akong partner wa pa naghisgot og kasal. Kon ako siyang pangutan-on, moingon ra man siya nga unya na, moabot ra ang time.

Until when kaha? Unsay gi-mean niya nga time? Aron di siya masuko, panagsa na lang ko mag-ask. Kon nawong lang ug body, maglisod na siya pagpangita og sama nako kay moana gani akong friends kon wa ba ko gigayuma?

Di baya sab nawong ra ang akong giapas sa lalaki. Ang akong partner buotan ug responsible baya. Ang tanan niyang sweldo ihatag diri nako. If manglaag sila sa iyang barkada mananghid na siya ug mag-update.

Ang ako ra gyud nga reklamo kay wa pa ko pakasli unya ang akong family nag-pressure na nako. Unsa kahay akoang buhaton, Noy Kulas, aron mahitabo ang kasal? Ngano kaha nga lihay man siya sa topic?

EZZY

Ez,

Igo ra ta maka-speculate. Dunay mga lalaki nga kontento ra sa puyo-puyo kay gatuo sila nga less ang responsibility kay sa minyo. Naa say uban nanagana nga basin di na magkasinabot so sayon ra ang paglingkawas.

Naa say lalaki nga maghuwat kanus-a momabdos ang babaye kay gusto sila og anak. Naa gani mga lalaki nga suwayan og pamabdos ang mga uyab unya ang unang milingin maoy pakaslan.

Naa koy na-meet nga ing-ana ang gibuhat. But wa ta kahibawo unsa gyud ang iyang rason, naa ba anang usa sa mga akong gihisgutan nga rason. Lugak ra man kaayo ka niya parte sa minyo.

You set the deadline when and ikaw ang modala sa plano, gikan sa petsa, lugar and finances. Ayaw nang bongga kaayo kay basin mao na ang rason kon nganong mahadlok siya magpakasal. Ang wedding wa kinahanglana nga bongga kaayo.

Ang importante legal na ang inyong pagpuyo ug duna nay blessing. Kay sa sitwasyon karon, mahug nang inyoha og trial and error.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com