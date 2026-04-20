Tambalanan sa Sugbo, alerto sa haze

Gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga provincial ug district hospitals nga magpabilin sa heightened alert tungod sa haze o gabon nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Sugbo.
Gibutyag ni Cebu Provincial Information Office head Ainjeliz “AJ” dela Torre-Orong niadtong Lunes, Abril 20, 2026, nga gipahibalo na ang mga hospital chief ug mga doktor nga magmabinantayon sa mga posibleng isyo sa panglawas.
Matod ni Orong, kini usa lamang ka precautionary measure ug wala tuyoa aron hadlukon ang publiko.
Ang Emergency Operations Center sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) anaa na sa 24-oras nga operasyon.
Nagpaabot ang gobernador og dugang rekomendasyon gikan sa Office of Civil Defense (OCD) ug Department of Health (DOH) sa dili pa moluwat og pormal nga memorandum.
Kanunay usab nga nangayo og update ang gobernador gikan sa DENR.
Sa pagkakaron, wala pa’y natala nga mga kaso nga may kalabutan sa haze.
Subay niini, nagpasidaan si Mayor Nestor Archival nga ang haze nga nasinati karon sa Dakbayan sa Sugbo nagdala og risgo sa panglawas, ilabi na sa mga daling matakbuyan og sakit.
Iyang giawhag ang mga residente nga limitahan ang paggawas sa balay ug likayan ang mga buluhaton nga makapahugaw sa hangin.
Matod ni Archival, ang haze resulta sa sagol nga stagnant air, kainit, ug mga polusyon gikan sa mga sakyanan ug uban pang tinubdan nga maoy hinungdan sa pagpundok sa hugaw nga hangin ibabaw sa siyudad.
Isip paglikay, gitambagan ni Archival ang mga residente nga magpabilin sa sulod sa balay, magsul-ob og facemask ug dili magsunog.
Gisubli sa mayor ang estriktong pagdili sa open burning o pagsunog sa basura nga makapasamot sa bati nga kalidad sa hangin ug makadugang sa risgo sa sunog.
Gimanduan ni Archival ang Barangay Affairs Office (BAO) sa pag-mobilize sa mga barangay environmental officers sa tibuok siyudad.
Tahas nila ang pagpakatap sa impormasyon ug pagseguro nga ang tanan mosunod sa mga lagda sa kalikupan, ilabi na ang pagdili sa pagsunog sa basura.
Giawhag sab sa mayor ang publiko nga minusan ang paggamit og sakyanan pinaagi sa pag-usa na lang sa mga errands o lakaw aron maminusan ang aso.
Nanawagan sab siya sa mga panimalay sa saktong pagdumala sa basura imbes nga sunogon kini. / CDF, CAV