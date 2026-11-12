Tambuko cave and lagoon: Tago nga katahom sa Garcia Hernandez

Ang Lalawigan sa Bohol usa sa mga inila kaayong destinasyon sa mga turista nga moduaw sa Central Visayas.
Dili ikatingala kay daghan kaayong mga talan-awon ug atraksyon nga makadani sa mga bisita, lokal man o langyaw. Kasagaran, ang ilang mga lakang motultol sa maanindot nga mga baybayon sa isla sa Panglao.
Apan kon hilig ka sa outdoor adventure, ilabi na sa pagsubay sa mga mahagiton nga trail nga mosangko sa mga tinagong dapit nga puno sa talagsaon ug makalamat nga katahom, aduna pay laing destinasyon sa Bohol nga angay nimong masuhid.
Kini mao ang Tambuko Cave and Lagoon sa Barangay Cagwang, Lungsod sa Garcia Hernandez.
Ang Barangay Cagwang nahimutang mga 18 kilometro gikan sa Poblacion sa lungsod. Mahimong mosakay og habal-habal o bao-bao gikan sa sentro sa lungsod padulong sa maong barangay. Ang plete mokabat sa labing menos P200 matag tawo.
Matod ni Raymund Jamero, municipal tourism officer sa Garcia Hernandez, wala pa maningil ang lungsod og opisyal nga bayad alang sa pagduaw sa maong atraksyon tungod kay ang lungsod ug barangay wa pay gipanday nga ordinansa.
Apan gitambagan niya ang mga bisita nga mokontak una sa Barangay Cagwang alang sa koordinasyon ug paggiya sa dili pa mosubay sa agianan paingon sa langob ug lagoon. Importante kini aron maseguro ang kaluwasan sa mga bisita.
Sa pagkakaron, ang bayad sa tour guide mag-agad na lamang sa sabot sa bisita ug sa maggiya kanila.
Matod ni Jamero, mga 15 hangtod 20 minutos ang paglakaw paingon sa destinasyon. Dili man kini taas nga trek, apan adunay gamayng hagit ang agianan nga angayng andaman.
Girekomendar sab sa mga nakaduaw na nga dili rubber shoes o tsinelas ang isul-ob, kondili mga lig-on ug heavy-duty nga sandals nga haom sa paglakaw sa batoon ug basa nga agianan, lakip na ang mga dapit nga kinahanglang motabok sa tubig.
Bisan medyo mahagiton ang pag-adto, sulit ra ang paningkamot.
Sa matag lakang, naghulat ang maanindot nga mga talan-awon nga makapawala sa kakapoy. Ug sa pag-abot sa lagoon, mahimo kang motampisaw sa bugnaw nga tubig nga daw mohupay sa kakapoy ug mopabugnaw sa tibuok lawas.
Usa sab sa mga tambag sa mga nakaduaw na mao ang paglikay sa pagsaba-saba samtang nagsubay sa agianan, di magpatakag labay sa ilang sagbot kon duna silay bitbiton aron mapreserbar ang kahilom ug natural nga palibot sa maong dapit.
Unsaon pag-adto?
Kon gikan ka sa Dakbayan sa Sugbo, mas duol ang biyahe kon sa Tagbilaran City ka moagi kay mga 54 hangtod 57 kilometro lamang ang gilay-on niini paingon sa Garcia Hernandez.
Kon sa Tubigon ka manukad, mas layo ang biyahe kay mokabat sa 77 hangtod 88 kilometro ang gilay-on.
Busa, kon nangita ka og lahi nga kasinatian sa Bohol, dili lang ang mga baybayon sa Panglao ang angay nimong susihon. Sa Garcia Hernandez, adunay tinagong langob ug lagoon nga naghulat sa mga mahiligon sa adventure ug sa mga gustong makasinati sa hilom ug talagsaong katahom sa kinaiyahan. /